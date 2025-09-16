Один против всех. Российские банки гурьбой банкротят крупный отечественный ИТ-холдинг

Холдинг Fplus столкнулся с объединением против него сразу нескольких банков, желающих обанкротить его. Если раньше против него выступал только Совкомбанк, то теперь тех же целей придерживаются еще как минимум два банка – ББР и банк «Санкт-Петербург». Причина – накопившиеся у холдинга долги, хотя Совкомбанку он выплатил почти всю сумму.

Двое на одного

Против российского ИТ-холдинга Fplus выступили сразу два отечественных банка с намерением обанкротить его – банк «Санкт-Петербург» и банк ББР, пишет «Коммерсант». На портале «Федресурса» появились сообщения от них о своих планах по обращению в суд, датированные 10 и 12 сентября соответственно.

Банки намерены довести до банкротства два предприятия холдинга – его «дочку» «Мобильные компьютерные технологии», а также головную компанию «Ф-Плюс оборудование и разработки». Помимо этого, банк «Санкт-Петербург» хочет обанкротить еще и лично гендиректора и совладельца Fplus Алексея Мельникова.

Согласно «Контур.Фокусу», на момент выхода материала головная компания холдинга принадлежала Мельникову наполовину. Вторые 50% были в собственности ЗПИФ «Нуклон». Как сообщал CNews, еще сравнительно недавно, в октябре 2023 г., Мельников был единоличным владельцем компании.

За что банки хотят обанкротить Fplus, к моменту выхода материала достоверно известно не было. Однако одна только исковая нагрузка холдинга как ответчика к середине сентября 2025 г. превышала более 951 млн руб. (данные сервиса «СПАРК-Интерфакс»).

Где двое, там и четверо

Перечисленные банки – не единственные и не первые, кто стремится поскорее обанкротить Fplus. В середине августа 2025 г. CNews писал, что аналогичную цель преследует Совкомбанк, хотя к тому моменту холдинг выплатил банку почти всю сумму, Ему оставалось вернуть всего лишь 15% долга, но это не помешало Совкомбанку сначала объявить о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве Fplus, а затем в конце августа 2025 г. действительно подать его.

Иск был направлен против компании «Мобильные компьютерные технологии» – ИТ-дистрибьютора. Компания 95% принадлежит головному юрлицу холдинга, а оставшиеся 5% находятся в руках Владимира Корнева.

Что примечательно, обе доли в компании в настоящее время находятся в залогах у Промсвязьбанка и его структур, а также у Мособлбанка.

В дальнейшем к иску Совкомбанка о банкротстве фирмы «Мобильные компьютерные технологии» присоединились еще два банка – Сбербанк и «Санкт-Петербург». Таким образом, в настоящее время против Fplus выступают в общей сложности четыре банка – Сбербанк, Совкомбанк, «Санкт-Петербург» и ББР.

Внешняя проблема

Fplus, как и другие отечественные вендоры, сталкивается с трудностями в бизнесе. В частности, являясь, в числе прочего, производителем смартфонов и планшетов, он констатирует, что в стране возможно производить до 500 тыс. устройств за год, однако сейчас выпускается около 80-100 тыс. (это 20% от всех имеющихся мощностей).

Что касается финансовых показателей, то в 2024 г. холдинг попал в рейтинг аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие IТ-компании России» – по итогам 2023 г. он занял второе место с совокупной выручкой более 195 млрд руб.



По мнению опрошенных «Коммерсантом» участников рынка», в схожем с Fplus положении находятся многие российские компании. Об этом говорит, в частности генеральный директор компании «Промобит», производителя вычислительной техники Bitblaze, Максим Копосов.

«Особенно это сказывается на тех компаниях, которые ориентированы на регулируемый рынок (госорганы и госкомпании – прим. CNews), так как сейчас предложение превышает спрос и наблюдается охлаждение спроса», – сказал Копосов, добавив, что заказчики сейчас занимаются пересмотром бюджетов в сторону их сокращения. Он упомянул и сезонность ИТ-бизнеса: «На четвертый квартал приходится большая часть выручки из-за проведения закупок. В такой ситуации компании ищут инвестиции, включая венчурные, и пытаются выстроить партнерство с другими производителями», подытожил Копосов.

На проблемы на рынке указывают и другие данные. Так, согласно статистике Ассоциации разработчиков и производителей электроники, отчественный рынок электронных компонентов за неполный 2025 г. рухнул 25% год к году, составив около 290 млрд руб..

Для сравнения, в 2023 г. была зафиксирована прямо противоположная ситуация. Рынок показал взрывной рост, увеличившись год к году на 53,8%. В 2024 г. он начал сокращаться, но не сильно – лишь на 2,6% за год.