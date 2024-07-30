Мособлбанк автоматизировал взаимодействие с Социальным фондом России при поддержке «Диасофт»

Мособлбанк и компания «Диасофт» завершили проект по автоматизации информационного взаимодействия с системой Социального фонда России (СФР) «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Для автоматизации отправки и получения электронных документов, имеющих юридическое значение, через прямое подключение к СЭДО был выбран продукт «Учет кадров» в составе платформы развития Digital Q.HR компании «Диасофт». Автоматизация информационного взаимодействия с СФР позволяет проактивно назначать и выплачивать социальные пособия работникам банка.

В ходе проекта были автоматизированы следующие бизнес-процессы: получение и отправка сообщений в рамках СЭДО; формирование содержательной части сообщений для последующей отправки; извлечение содержательной части сообщений для последующего использования в прикладном ПО; направление сведений о застрахованных лицах для регистрации в системе социального документооборота; получение ответных сообщений о результате регистрации застрахованных лиц; загрузка в продукт «Учет кадров» реквизитов ЭЛН, полученных в XML-формате из сервиса ЕИИС «Соцстрах»; информирование страхователем СФР о жизненных событиях застрахованного лица, влияющих на назначение и размер пособий; обработка запросов СФР о недостающих сведениях для проактивного назначения пособий; уведомление СФР о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком; обмен информационными сообщениями между страхователем и СФР.

«Автоматизация обработки документов в рамках социального документооборота позволяет нам перечислять пособия наиболее незащищенным слоям населения своевременно, что особенно важно в трудную минуту», – отметила Светлана Бердникова, начальник отдела развития систем внутрихозяйственной деятельности банковских систем Департамента информационных технологий Мособлбанка.

«Программный продукт для автоматизации взаимодействия с системой СФР «Социальный электронный документооборот» обладает зрелым функционалом: ряд банков активно его использует на каждодневной основе, назначают и перечисляют пособия своим работникам. Мы рады, что Мособлбанк также сделал выбор с пользу нашего IT-решения», – отметил Алексей Кудряшов, руководитель продукта «Учет кадров».

Мособлбанк и «Диасофт» планируют продолжать сотрудничество в сфере автоматизации бизнес-процессов банка.