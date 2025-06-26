Markswebb создал систему оценки цифрового качества мобильных приложений для инвесторов

Исследовательская группа Markswebb разработала систему комплексной оценки цифрового опыта в инвестиционных мобильных приложениях. Она включает в себя определение пользовательских задач, их детализацию на сценарии и описание через критерии с весом от 0 до 100 в зависимости от наличия и удобства функций. Система позволяет перевести качественные характеристики пользовательского опыта в понятные количественные показатели, что делает ее актуальной для продуктовых команд и руководителей, отвечающих за развитие цифровых сервисов. Метрика предоставляется представителям бизнеса и доступна по заявке на сайте Markswebb. Об этом CNews сообщили представители Markswebb.

На первом этапе исследователи фиксируют весь спектр действий, которые клиент выполняет в приложении. Затем каждая задача раскладывается на отдельные шаги, например вход в систему, самостоятельный выбор продукта или запрос справки. Эти сценарии описываются с помощью системы критериев, где одни отражают наличие функции, а другие оценивают удобство ее использования.

Формирование критериев основано на трех источниках. В первую очередь, исследователи самостоятельно проходят каждый сценарий и фиксируют сильные и слабые стороны. Дополнительно используется база знаний Markswebb, содержащая практики из российских и международных сервисов. Третий источник — отзывы пользователей, собранные в ходе интервью, тестов и анализа открытых платформ.

Каждый показатель получает вес, зависящий от его роли в общем опыте клиента. Оценка строится не по формальному признаку, а с учетом реального влияния на восприятие сервиса. Итоговый балл отражает, насколько приложение помогает человеку быстро и удобно решать задачи. Максимальное значение составляет сто единиц.

«Системный анализ — это то, что позволяет сервисам расти. Когда ты видишь реальные точки напряжения в пользовательском опыте, становится понятно, где и как улучшать продукт. Именно такую задачу решает наша система оценки. Она помогает сделать качественный цифровой скачок», — сказал сооснователь и генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев.

В 2025 г. разработанная метрика легла в основу нового волнового исследования Markswebb Asset Management Apps Rank 2025. Для проведения оценки мобильных приложений управляющих компаний команда получила доступ ко всем изучаемым сервисам, оформила настоящие инвестиционные продукты и зафиксировала цифровой опыт в реальных условиях. В ходе проекта было смоделировано восемь пользовательских задач, 40 сценариев и почти 400 критериев.