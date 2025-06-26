Разделы

Цифровизация
|

Markswebb создал систему оценки цифрового качества мобильных приложений для инвесторов

Исследовательская группа Markswebb разработала систему комплексной оценки цифрового опыта в инвестиционных мобильных приложениях. Она включает в себя определение пользовательских задач, их детализацию на сценарии и описание через критерии с весом от 0 до 100 в зависимости от наличия и удобства функций. Система позволяет перевести качественные характеристики пользовательского опыта в понятные количественные показатели, что делает ее актуальной для продуктовых команд и руководителей, отвечающих за развитие цифровых сервисов. Метрика предоставляется представителям бизнеса и доступна по заявке на сайте Markswebb. Об этом CNews сообщили представители Markswebb.

На первом этапе исследователи фиксируют весь спектр действий, которые клиент выполняет в приложении. Затем каждая задача раскладывается на отдельные шаги, например вход в систему, самостоятельный выбор продукта или запрос справки. Эти сценарии описываются с помощью системы критериев, где одни отражают наличие функции, а другие оценивают удобство ее использования.

Формирование критериев основано на трех источниках. В первую очередь, исследователи самостоятельно проходят каждый сценарий и фиксируют сильные и слабые стороны. Дополнительно используется база знаний Markswebb, содержащая практики из российских и международных сервисов. Третий источник — отзывы пользователей, собранные в ходе интервью, тестов и анализа открытых платформ.

Каждый показатель получает вес, зависящий от его роли в общем опыте клиента. Оценка строится не по формальному признаку, а с учетом реального влияния на восприятие сервиса. Итоговый балл отражает, насколько приложение помогает человеку быстро и удобно решать задачи. Максимальное значение составляет сто единиц.

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
Технологии идей

«Системный анализ — это то, что позволяет сервисам расти. Когда ты видишь реальные точки напряжения в пользовательском опыте, становится понятно, где и как улучшать продукт. Именно такую задачу решает наша система оценки. Она помогает сделать качественный цифровой скачок», — сказал сооснователь и генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев.

В 2025 г. разработанная метрика легла в основу нового волнового исследования Markswebb Asset Management Apps Rank 2025. Для проведения оценки мобильных приложений управляющих компаний команда получила доступ ко всем изучаемым сервисам, оформила настоящие инвестиционные продукты и зафиксировала цифровой опыт в реальных условиях. В ходе проекта было смоделировано восемь пользовательских задач, 40 сценариев и почти 400 критериев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Yadro открывает набор на инженерные программы в ведущих вузах

Как сократить операционные издержки на 30% с помощью ИИ

Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще