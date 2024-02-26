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Cinimex Test Tool CTT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Cinimex Test Tool и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермилов Денис 11 2
|Мосин Александр 1 1
|Лысенко Дмитрий 2 1
|Белых Наталья 1 1
|Шишов Егор 1 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Анищенко Александр 4 1
|King Brett - Кинг Бретт 6 1
|Анищук Наталья 30 1
|Кулак Андрей 3 1
|Моисеев Павел 3 1
|Коломейцев Владимир 1 1
|Дмитриев Иван 2 1
|Киркин Станислав 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.