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Cinimex Test Tool CTT

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2024 «Газпром ЦПС» совместно с компанией «Синимекс» и НПЦ «БизнесАвтоматика» завершили проектирование ИТ-решения с использованием искусственного интеллекта 1
09.12.2013 Интеграционное тестирование: банки в поисках эффективных решений 1
26.10.2012 Интеграция в банках стала насущной необходимостью 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cinimex Test Tool и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Газпром ЦПС 38 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 2
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
SAS Institute 1082 1
Крок - Croc 1964 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
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CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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