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Axiomatika AxiCredit аксиКредит

СОБЫТИЯ

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28.08.2015 Стартап «Аксиоматики» получил «Облачный грант» от Microsoft 1
06.08.2015 «Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке» 2
24.07.2015 HiEnd Systems и «Аксиоматика» договорились о партнерстве 1
21.01.2015 «Аксиоматика» запустила сервис автоматизации процесса оценки заемщиков для банка «Солидарность» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Axiomatika и организации, системы, технологии, персоны:

Axiomatika - Аксиоматика 11 5
Microsoft Corporation 25669 2
Тензор 166 1
Automation Anywhere 16 1
Experian 83 1
Технологии скоринга 8 1
1С-Рарус 967 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 1
9454 1
Инфософт ВЦ 26 1
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Крок - Croc 1955 1
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FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 5
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Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Яшин и Партнеры 2 1
Солидарность 0 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 1
Стресс-тестирование - Stress testing 74 1
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Microsoft Azure 1513 2
Parallels Automation 47 1
Sherpa RPA 34 1
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
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Ляпин Михаил 6 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 162 2
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