Разделы

Бизнес Кадры
|

Алексей Бутычин назначен директором Experian в России и СНГ

Алексей Бутычин стал главой офиса Experian в России и СНГ, расположенного в Москве. Его опыт в телекоммуникациях и финансовом консалтинге превышает 20 лет, а к команде Experian он присоединился в 2013 г. Ранее он работал в международных организациях, среди которых Siemens и Ericsson, где прошел путь от технического консультанта до руководителя отдела управления проектами.

За 8 лет в Experian Алексей занимал позиции от менеджера проектов до главы филиала. Он отвечал за успешно реализованные проекты для ключевых клиентов компании по автоматизации процессов привлечения новых клиентов, противодействия мошенничеству и управления просроченной задолженностью. В 2015 г. он вступил в должность –директора Операционного центра Experian в России и СНГ. И теперь, являясь уже руководителем офиса в России и СНГ, Алексей намерен продолжать совершенствовать услуги компании, которые она предлагает для своих клиентов.

«Наша главная цель - помогать клиентам и партнерам преодолевать новые вызовы, которые рождает стремительно развивающийся финансовый рынок России. Благодаря нашей локальной экспертизе, новейшим технологиям и опыту, приобретенному за многие годы работы, в том числе на мировом рынке, мы готовы к этим вызовам. За последние годы доступность данных и необходимость принимать правильные решения на их основе резко возросли в различных отраслях. Мы уверены, что наши знания помогут организациям принимать своевременные и эффективные решения,» — прокомментировал свое назначение Алексей Бутычин.

3.jpg


Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете

Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям

Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца

Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты

Смертельно больной хакер выложил в Сеть исходниики знаменитого трояна

Ветеран армии США украл миллионы долларов, создав гигантскую мошенническую ИТ-схему

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021