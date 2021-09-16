Алексей Бутычин назначен директором Experian в России и СНГ

Алексей Бутычин стал главой офиса Experian в России и СНГ, расположенного в Москве. Его опыт в телекоммуникациях и финансовом консалтинге превышает 20 лет, а к команде Experian он присоединился в 2013 г. Ранее он работал в международных организациях, среди которых Siemens и Ericsson, где прошел путь от технического консультанта до руководителя отдела управления проектами.

За 8 лет в Experian Алексей занимал позиции от менеджера проектов до главы филиала. Он отвечал за успешно реализованные проекты для ключевых клиентов компании по автоматизации процессов привлечения новых клиентов, противодействия мошенничеству и управления просроченной задолженностью. В 2015 г. он вступил в должность –директора Операционного центра Experian в России и СНГ. И теперь, являясь уже руководителем офиса в России и СНГ, Алексей намерен продолжать совершенствовать услуги компании, которые она предлагает для своих клиентов.



«Наша главная цель - помогать клиентам и партнерам преодолевать новые вызовы, которые рождает стремительно развивающийся финансовый рынок России. Благодаря нашей локальной экспертизе, новейшим технологиям и опыту, приобретенному за многие годы работы, в том числе на мировом рынке, мы готовы к этим вызовам. За последние годы доступность данных и необходимость принимать правильные решения на их основе резко возросли в различных отраслях. Мы уверены, что наши знания помогут организациям принимать своевременные и эффективные решения,» — прокомментировал свое назначение Алексей Бутычин.