«Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon

Коммерческий продукт «отца интернета»

Компания Inrupt, за которой стоит создатель Всемирной паутины (World Wide Web) британский ученый Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee), анонсировала выпуск коммерческой корпоративной версии программной платформы Solid для хранения и обмена данными в интернете, пишет Techcrunch.

Новая версия платформы, по заявлению разработчиков, позволит госструктурам и бизнесу создавать веб-приложения, пользователи которых смогут получить полный контроль над собственными данными. Только конечные пользователи смогут решать, какими именно данными, с кем и на каких условиях делиться в рамках экосистемы Solid. В представлении ученого интернет будущего – децентрализованный, то есть предполагает отсутствие хранилищ данных, контролируемых крупными интернет-компаниями вроде Facebook, Google и Amazon.

Повсеместное внедрение Solid, по мнению Бернерса-Ли, приведет к возникновению новых бизнес-моделей, от использование которых выиграет не только бизнес, но также разработчики и пользователи интернета. Интернет-гиганты, в свою очередь, лишившись монополии на данные, потеряют существенную часть доходов, поскольку их бизнес так или иначе связан с монетизацией сведений о пользователях. Бернерс-Ли говорил, что это может привести «к полному краху их (интернет-гигантов - прим. CNews) бизнес-моделей».

Как работает Solid

Solid представляет собой набор спецификаций и инструментов с открытым исходным кодом, позволяющих создавать «децентрализованные веб-приложения» на основе принципа связанных данных. Solid является модульным и расширяемым, полагается на существующие стандарты и протоколы W3C. W3C, напомним, занимается разработкой и внедрением технологических стандартов для Всемирной паутины, создателем и главой организации выступает сам Тим Бернерс-Ли.

Тим Бернерс-Ли не оставляет попыток построить децентрализованный интернет

ПО на базе Solid оперируют пользовательскими данными, не принадлежащими конкретному сервису. Пользователи такого ПО могут самостоятельно решать, какими именно личными данными, с кем и когда им поделиться. В экосистеме Solid все приложения способны обмениваться информацией друг с другом, используя одни и те же пользовательские данные, которые находятся под полным контролем владельца.

Одним из ключевых элементов платформы является так называемый Pod («стручок» или «кокон» в переводе с английского) – индивидуальное изолированное хранилище или ячейка для хранения пользовательских данных. У одного владельца может быть одно или несколько таких хранилищ, размещение которых допускается как на локальной машине, так и на специальном сервере.

Сам владелец может в любое время получить доступ к своему хранилищу при помощи специальной программы, тогда как веб-приложение на платформе Solid вынуждено запрашивать у владельца разрешение на доступ к данным из него, причем с обязательным указанием того, для чего эти данные ему необходимы.

Enterprise-версия платформы, по заявлению разработчиков, полностью совместима с открытыми спецификациями и, помимо открытых средств разработки, включает Enterprise Solid Server (ESS). Это серверное ПО для управления Pod’ами.

Solid на практике

Inrupt, как отмечает издание Techcrunch, до официального релиза корпоративной версии Solid успела поработать с BBC (British Broadcasting Corporation – «Британская вещательная корпорация»), Национальной службой здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) и правительством Фландрии (Бельгия).

NHC, к примеру, на основе Solid создала приложение для взаимодействия с пациентами. Платформа Inrupt в данном проекте используется для защиты медицинских данных каждого отдельно взятого пациента.

Как объяснили изданию в Inrupt, пациенты теперь получили возможность предоставить врачам и родственникам доступ к части своих данных. Благодаря этому родственники, к примеру, смогут фиксировать свои наблюдения, касающиеся здоровья больного, а врачи – оперативно изучать их и давать собственные рекомендации.

Стартап Inrupt

За разработку Solid совместно со своими коллегами Бернерс-ли принялся еще будучи сотрудником Массачусетского технологического университета (MIT). Затем в 2017 г. Бернерс-Ли совместно Джоном Брюсом (John Bruce), основателем ИБ-компании Resilient Systems, в 2016 г. приобретенной IBM, создали стартап Inrupt. Официально о запуске компании было объявлено в октябре 2018 г.

Тогда же впервые был продемонстрирован рабочий прототип веб-приложения на базе Solid, разработанный для личного пользования. Издание Fastcompany, журналистам которого удалось с ним ознакомиться, описало его как «нечто похожее на смесь Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Spotify и WhatsApp с очень простым дизайном».

Также в 2018 г. Бернерс-Ли и заявил о том, что планируют заняться поиском инвесторов с целью расширения команды разработчиков. Он также отметил, что не боится противостояния с ИТ-гигантами, зарабатывающими миллиарды в бизнесе, который представленная ученым технология потенциально способна уничтожить.



В феврале 2020 г. к Inrupt присоединились пять новых топ-менеджеров, в том числе авторитетный специалист по криптографии Брюс Шнайер (Bruce Schneier), который занял пост руководителя направления безопасности в Inrupt.

По оценке Techcrunch, за все время своего существования Inrupt привлек около $20 млн, однако в базе Chrunchbase содержится все лишь одна запись об инвестициях в компанию – в ноябре 2019 г. стартап получил около $6,5 млн, лидером в раунде выступил британский фонд Octopus Ventures.

Чем знаменит Тимоти Бернерс-Ли

В 1989 г. Тим Бернерс-Ли, будучи сотрудником CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), предложил глобальный гипертекстовый проект «семантической паутины», ставший основой для интернета в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

В течение следующих нескольких лет «отец интернета» разработал свои спецификации URI (универсальный идентификатор ресурса), HTTP (протокол передачи гипертекста) и HTML (язык гипертекстовой разметки) – концепции, без которых невозможно представить функционирование интернета в наши дни.

Кроме того, Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер httpd и первый в мире гипертекстовый веб-браузер для компьютера NeXT, называвшийся WorldWideWeb.

Бернерс-Ли является ярым сторонником открытости интернета и сетевого нейтралитета. Он неоднократно заявлял о том, что американские технологические корпорации «слишком могущественны» и с ними нужно бороться. Один из способов борьбы, по его мнению, – дробление техгигантов и сокращение их капитализации.

«Отец интернета» также акцентировал внимание общественности на проблеме цифрового неравенства, которое угрожает «выключенной из глобальных процессов» части населения отсутствием возможности обучаться, достойно зарабатывать и пользоваться благами цивилизации.