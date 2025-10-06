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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семантическая коммуникация Semantic communication Семантическая сеть Semantic Network Семантическая паутина Semantic Web Семантический интернет Семантический веб

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.10.2025 Разработчики Центра искусственного интеллекта НГУ создали прототип системы «Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» 2
06.02.2022 5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 1
09.11.2020 «Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon 1
01.10.2018 «Отец интернета» придумал, как разорить Facebook, Google и Amazon 1
21.03.2018 «Отец интернета» объяснил, как спасти Всемирную паутину от гибели 1
20.11.2017 Отец интернета о его будущем: «Система рушится» 1
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 1
26.09.2013 «Эвентос» разработала систему управления БД в формате RDF 1
20.09.2013 ИТ-инфраструктура движется к облакам и мобильности 2
16.09.2013 ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями 2
09.09.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
19.07.2010 Google купил семантическую базу данных для гонки с Microsoft 1
15.06.2010 IBM представила новое ПО для прогнозного анализа IBM SPSS Modeler 1
24.05.2010 С 28 по 30 мая в Санкт-Петербурге пройдёт вторая Международная стартап-конференция NevaCamp 2010 1
17.05.2010 С 28 по 30 мая в Петербурге пройдёт вторая Международная стартап-конференция NevaCamp 2010 1
26.01.2009 Интернет-поиск будущего: командуем голосом 4
28.11.2008 Топ-менеджеры бегут из Yahoo 1
17.09.2008 Yahoo потеряет еще одного важного сотрудника 1
07.08.2008 Mozilla готовит браузер нового поколения 1
28.11.2007 Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG 1
26.11.2007 Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG 1
19.09.2007 Семантическая Сеть станет самой влиятельной веб-технологией 2
27.07.2007 ЕС и США: нас ждет битва за cетевые технологии будущего? 2
22.05.2007 Google займется «семантическим вебом» 1
22.05.2007 «ИВК Сонет»: обработка неформализованных текстов 1
17.04.2007 Семантический веб станет реальностью? 1
17.04.2007 Созданы инструменты разработки семантического веба 1
05.03.2007 Бернерс-Ли предсказывает веб-будущее 2
27.12.2006 Пионеры семантического веба выходят "из сумрака" 1
30.05.2006 Конференция WWW 2006: Сеть ждет семантическое будущее 1
30.05.2006 Конференция WWW 2006: Сеть ждет семантическое будущее 1
29.05.2006 Интернет должен стать доступнее инвалидам 2
13.02.2006 W3C открыл Incubator Activity 1
24.03.2005 Вышла новая версия "Семантического архива" 1
28.12.2004 IDC: 3 технологии будущего 1
06.12.2004 "Отец" WWW начал разрабатывать новую версию Сети 1
06.12.2004 "Отец" WWW начал разрабатывать новую версию Сети 1

Публикаций - 48, упоминаний - 58

Семантическая коммуникация и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 11
Microsoft Corporation 25775 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Yahoo! 3726 5
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 3
X Corp - Twitter 2938 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 3
Inrupt 4 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 3
Аналитические Бизнес Решения 3 2
Одеон-АСТ - Одеон Аналитико-стратегические технологии 6 2
Convera Technologies 19 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Intel Corporation 12811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Lenovo Motorola 3566 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
Motorola Inc 1156 2
TopQuadrant 2 2
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 1
Mesh Networks Inc 2 1
Эвентос 2 1
Crossbow Technology - XBOW 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Apple Inc 13156 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Selectel - Селектел 544 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
AT&T Inc 1726 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Cambridge Analytica 47 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 3
Командор ТД 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Visa International 1993 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
Christie's - Кристис 17 1
Octopus Ventures - Octopus Investments 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Vulcan Capital Management 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 12
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
Станкоинструмент 3 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
URI - Uniform Resource Identifier - Universal Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса - универсальный идентификатор ресурса - RQL-запрос - Resource Query Language 59 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 5
SPARQL - SPARQL Protocol and RDF Query Language 8 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 103 4
Web 2.0 - Веб 2.0 400 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 259 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 3
Аналитические Бизнес Решения - Семантический архив 3 2
Convera RetrievalWare 14 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Microsoft Outlook 1506 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
NASA Stardust 51 2
SDI Solution - Semantic MDM 10 1
Эвентос - OntoQuad 2 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 1
НГУ - Доктор Пирогов - система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Microsoft Windows 16882 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Microsoft Azure 1526 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google AdSense 124 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 35 1
ESS - The Inrupt Enterprise Solid Server 1 1
Google PageRank 18 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 17
Захаренко Максим 57 3
Долгов Василий 26 3
Шалагинов Алексей 13 3
Филатов Дмитрий 11 3
Ковалев Виктор 40 3
Лужков Александр 7 3
Hollars Kiersten - Холларс Кирстен 3 2
Shadbolt Nigel - Шэдболт Найджел 3 2
Kumar Amit - Кумар Амит 2 2
Бунь Елена 3 2
Heilmann Christian - Хейлманн Кристиан 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Рыстенко Михаил 62 2
Brown Dave - Браун Дэйв 11 2
Мочальников Алексей 13 2
Доронин Александр 6 2
Лосев Сергей 46 2
Hillis Danny - Хиллис Денни 1 1
MacManus Richard - Макманус Ричард 2 1
Хан-Магомедов Джан 10 1
Fitzpatrick Brad - Фитцпатрик Брэд 16 1
Толстов Илья 1 1
Teresi Todd - Терези Тодд 5 1
Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 9 1
Bruce John - Брюс Джон 4 1
Коппел Тоби - Coppel Toby 3 1
Иванисенко Владимир 4 1
Boom Steve - Бум Стив 3 1
Колчанов Николай 1 1
Hyder Adam - Хайдер Адам 2 1
Ермаков Александр 31 1
Сегалович Илья 41 1
Васильев Владимир 40 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 7
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 3
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 7 2
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
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