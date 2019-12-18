Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании

Разработчик ПО LogMeIn перейдет в собственность двух частных инвесткомпаний. Новые владельцы получат все ее активы, включая один из самых популярных в мире менеджеров паролей – LastPass.

Сделка на несколько миллиардов

Компания LogMeIn, владеющая менеджером паролей LastPass, перейдет во владение частных инвестиционных компаний Francisco Partners Management и Evergreen Coast Capital Corporation. Сумма сделки составит $4,3 млрд, о чем компания рассказала в своем официальном заявлении. Это немного выше рыночной капитализации LogMeIn – по данным ресурса CrunchBase, на 18 декабря 2019 г. она находилась на уровне $4,19 млрд.

Стороны пришли к соглашению по всем условиям сделки, и после одобрения регуляторов и акционеров компании она будет закрыта не позднее середины 2020 г. По данным ZDNet, после этого LogMeIn уйдет с биржи, а новые инвесторы станут владельцами всех активов компании – помимо LastPass, это веб-сервисы GoToMeeting (создание онлайн-конференций), GoToWebinar (проведение вебинаров), а также OpenVoice и Join.me, своего рода аналоги GoToMeeting.

По информации издания Bloomberg, первоначально «партнером» Francisco Partners Management по приобретению LogMeIn была вовсе не Evergreen Coast Capital Corporation, а хедж-фонд Elliott Management Corp., основанный миллиардером Полом Сингером (Paul Singer). Фонд и LogMeIn одно время были определенным образом связаны – партнер фонда Джесси Кон (Jesse Cohn) провел в составе совета директоров компании 16 месяцев, начиная с января 2017 г.

Условия сделки

Стоимость одной акции LogMeIn на момент продажи составит $86,05. По данным самой компании, эта сумма на четверть больше стоимости акции на момент закрытия торгов на бирже NASDAQ 18 сентября 2019 г.

Как распорядятся LastPass его новые владельцы - неизвестно

Компания указала в своем сравнении результаты торгов трехмесячной давности лишь по одной причине – это был последний день торгов на бирже перед первыми утечками информации о продаже компании.

При этом, несмотря на достигнутые договоренности, в итоге LogMeIn может не достаться Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation могут. Согласно условиям сделки, компания вошла в называемый период go-shop, в течение которого она может принимать предложения о покупке от других заинтересованных организаций и частных лиц. Этот период продлится в течение 45 дней, и LogMeIn имеет полное право вступать с кандидатами на приобретение в переговоры. В случае если их предложение окажется более выгодным, LogMeIn получит возможность расторгнуть соглашение с обеими инвесткомпаниями.

Мнения о том, что сумма, предложенная LogMeIn инвестиционными компаниями, не достаточно крупная, придерживается аналитик старейшего немецкого банка Berenberg Bank Бретт Ноблаух (Brett Knoblauch). По его словам, пишет ресурс SeekingAlpha, разработчик ПО имеет все шансы получить более выгодное предложение в течение периода go-shop.

Что получат инвесторы

Компания LogMeIn была основана в 2003 г. Она занимается созданием программного обеспечения, и по состоянию на декабрь 2019 г. в список ее приложений и сервисов, с учетом перечисленных, входят еще как минимум 13 разработок.

Среди них есть программы, написанные с нуля специалистами компании, а также и те, что LogMeIn получала в процессе поглощения других софт-девелоперских фирм. К примеру, в 2017 г. она купила у компании Citrix линейку продуктов GoTo за $1,8 млрд, в которую вошли GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining и GoToWebinar.

Менеджер паролей LastPass LogMeIn купила сравнительно недавно, в октябре 2015 г. хотя само приложение появилось значительно раньше. Сумма сделки составила $110 млн. Сам он поставляется в виде расширения для наиболее популярных веб-браузеров (Chrome, Opera, Firefox, Safari и др.), а также в виде приложения под Apple iOS, Google Android и Microsoft Windows Phone. LastPass входит в число самых популярных менеджеров паролей – количество его пользователей в 2018 г., по утверждению разработчиков. превысило 1,8 млн – его основной конкурент – менеджер 1Password с более чем 1 млн пользователей по всему миру.

В общей сложности за 16 лет своего существования LogMeIn, по информации CrunchBase, совершила восемь поглощений. Сумма всех инвестиций в компанию за эти годы составила $30 млн.