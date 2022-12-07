Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию

Центр стратегических разработок предложил создавать правкомиссию, которая будет разрешать или запрещать инвестиции в российскую ИТ-отрасль из-за рубежа. Таким образом власти пытаются «защитить ИТ-сектор и национальные интересы от иностранного влияния». Представители рынка считают, что дополнительные правовые барьеры лишь усложнят жизнь российским компаниям.



Наблюдатели от государства

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил создать правительственную комиссию, которая будет одобрять или не одобрять иностранные инвестиции в российские ИТ-компании. Доклад «Контроль иностранного влияния в ИТ-секторе» опубликован на сайте ЦСР и направлен в Минэкономики.

«Практика ограничения иностранного влияния в отдельных отраслях имеет место и в зарубежных странах, – утверждают представители ЦСР. – Широко понимаемая цель защиты национальных интересов, которая должна достигаться с помощью воздействия на инвестирующих иностранных лиц, вполне легитимна».

Авторы документа предложили обязать российские ИТ-компании согласовывать вложения зарубежных инвесторов, как и другие «значимые корпоративные действия». Во-первых, ввести могут скрининг сделок в ИТ-компаниях, что, по мнению представителей ЦСР, даст начало «открытой политике в отношении иностранных инвестиций с защитой национальных интересов от внешних угроз».

Контролировать ИТ-компании будет правительственная комиссия

Во-вторых, внедрить могут скрининг значимых корпоративных действий или решений – чтобы проверки проводились не только на этапе приобретения иностранным лицом долей (акций) или значимых корпоративных прав.

В то же время критерии отбора значимых корпоративных действий еще только предстоит установить. К таким действиям могут отнести, например, предложение о назначении либо голосование за назначение иностранного гражданина или его аффилированного лица в совет директоров компании, наблюдательный совет или комитет по аудиту.

Также сюда могут отнести намерение заключить акционерное соглашение, усиливающее влияние зарубежного участника, предложение о внесении или голосование за внесение изменений в устав компании, которые предполагают расширение полномочий иностранного участника.

Включить в список значимых действий могут решение компании с иностранным участием об отчуждении критической инфраструктуры/ исключительных прав/ части бизнеса компании. Сюда же попадут перенос критической инфраструктуры / ПО /головного офиса за рубеж или решение реорганизовать или ликвидировать компанию.

В-третьих, ЦСР предлагает назначить представителя государства в совет директоров ИТ-компания «для балансирования корпоративного управления", чтобы тот мог в любой момент наложить вето на определенные действия руководства.

В-четвертых, в структуре компании может появиться специальный комитет «для целей государственного контроля».

Также могут быть выдвинуты требования к гражданству ключевого персонала. На ИТ-компанию наложат обязательства регулярно или по требованию предоставлять определенную информацию правкомиссии. Доступ иностранцев к ключевым активам или определенной информации может быть ограничен.

Как будет выглядеть проверка

Масштабными скрининг-полномочиями предлагается наделить специально созданный орган. В документе также предварительно прописана процедура проверки.

Иностранный участник должен подать уведомление в правкомиссию о намерении совершить значимое корпоративное действие. Затем правкомиссия получает всю необходимую информацию для проведения скрининга. Поэтапная проверка проводится в законодательно установленные сроки (конкретики по срокам пока нет). Члены комиссии могут запросить дополнительную информацию и пригласить иностранца и руководство ИТ-компании на очную встречу.

По итогам скрининга комиссия может разрешить (возможно, на определенных условиях) или заблокировать действия топ-менеджеров ИТ-организации. Если решением комиссии руководство пренебрежет, компанию обяжут выплатить фиксированный или оборотный штраф или наложат уголовные санкции.

Также решения и сделки организации могут признать недействительными или принудить к исполнению условий путем отчуждения части активов.

Альтернатива законопроекту Горелкина

Авторы доклада отмечают, что их идея – это гибкая и современная альтернатива законопроекту депутата Госдумы Антона Горелкина, который в начале июня 2022 г. предложил ограничить долей в 20% иностранный капитал в классифайдах с ежемесячной аудиторией более 10 млн

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После того, как депутат выступил с поправками, большинство крупных компаний-классифайдов выступили с критикой нового законопроекта. «Авито», «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и другие активно высказывались против принятия поправок, предупреждая о возможной монополизации рынка. В ЦСР соглашаются, что законопроект не учел особенностей ИТ-компаний и специфики их активов.

Если ограничение иностранных вложений приемлемо для традиционных отраслей экономики, например, транспортной или энергетической, то для высокотехнологичных отраслей оно выглядит избыточным, отмечается в докладе. Еще один аргумент против законопроекта – в ЦСР уверены, что после его принятия неминуемо пострадает инвестиционная привлекательность российского ИТ-сектора в том числе для «дружественных» стран. Меньше вкладывать в бизнес станут и российские инвесторы.

Кроме того, сократить долю иностранного участия до 20% будет сложно как технически, так и экономически.

«Немаловажным является то, что требование будет касаться не только будущих сделок, но и ранее совершенных, то есть таким образом закон введет обратную силу и потребует от компаний провести обратный выкуп своих акций», – объясняют в ЦСР.

Что говорят представители рынка

В беседе с CNews гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что авторы доклада руководствуются абстрактными рисками и занимаются созданием новых барьеров для инвесторов.

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«Они абстрактные, потому что действующее законодательство уже регулирует правоотношения связанные с такими ресурсами – в законах "Об информации", "О персональных данных", "О защите прав потребителей", – объяснил эксперт.

Казарян добавил, что на выдачу разрешений на сделки с компаниями из «недружественных» государств у правительственной комиссии уже уходят месяцы. Если она начнет заниматься еще и ИТ-отраслью, все затянется еще больше. В то же время эксперт согласился, что предложение ЦСР выглядит более мягким, чем идея Антона Горелкина.

В разговоре с «Коммерсантом» Леонид Делицын из «Финама» отметил, что для инвесторов из стран, соблюдающих санкции, риски вложений в российский ИТ-сектор и так очень высокие. По его словам, требование получать разрешение по каждому поводу «может отпугнуть западных инвесторов, но не восточных». Эксперт уверен, что привлечь инвестиции в ИТ-сектор можно в том числе создавая особые правила для «дружественных» государств.

Инвестиции и так заморожены

Напомним, после начала СВО венчурное финансирование в России фактически остановилось. Зарубежные венчурные фонды перестали работать с российскими стартапами, например, в Harvard Business Services заявили, что не будут взаимодействовать с компанией, где хотя бы один из основателей – гражданин РФ.

В марте 2022 г. американская база данных о стартапах Crunchbase заблокировала российским пользователям доступ. Чтобы получить его, пользователя просили подписать петицию с осуждением действий российских ВС на Украине. В то же время многие российские стартапы мигрируют в другие страны или переводят головные структуры в офшорные юрисдикции в поисках инвестиций.

Упал интерес к российским стартапам и со стороны отечественных инвесторов.