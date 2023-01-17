Перспективный российский стартап пал под натиском санкций. Сотрудники месяцами не получают зарплату, на горизонте банкротство

Стартап StudyFree, основанный россиянкой Дарьей Крошкиной и помогающий людям поступить в иностранные вузы, оказался на грани банкротства. До ввода антироссийских санкций он был сверхуспешным – в него инвестировали миллионы долларов, но после все счета оказались заблокированными, вероятно, из-за связи с Россией. Многие работники не получают зарплату почти год. Крошкина пытается продать компанию (в числе потенциальных покупателей – школа SkyEng).

Скоротечный успех

Стартап StudyFree, основанный россиянкой Дарьей Крошкиной, оказался на грани банкротства из-за западных санкций. Его сотрудники не могут получить зарплату на протяжении нескольких месяцев, пишет VC. И если одни не видят своих денег месяц-два, то другим не повезло еще сильнее – они трудятся «за идею» на протяжении девяти месяцев.

Стартап StudyFree – это компания, которая помогает студентам поступить в иностранные вузы за счет грантов. StudyFree – очень успешный продукт с точки зрения привлечения инвестиций. По информации Crunchbase, группа инвесторов вложила в этот стартап более $5 млн. Наиболее крупный раунд состоялся в декабре 2021 г. – в компанию было инвестировано $3 млн. В списке инвесторов – I2BF Global Ventures, TMT Investments, TechStars и Андрей Дороничев.

Дарья Крошкина, основатель стартапа

Стремительное развитие проекта даже позволило Дарье Крошкиной попасть в рейтинг 30 российских успешных бизнесменов в возрасте до 30 лет («30 до 30»), cоставленный российским Forbes. В России Дарья Крошкина, по данным «Контур.фокуса», с сентября 2018 г. зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в городе Старый Оскол (Белгородская область).

Ни зарплаты, ни перспектив

Сотрудники StudyFree, уставшие ждать денег за свою работу, начали поднимать шум в интернете и обращаться к блогерам на YouTube и владельцам Telegram-каналов с просьбой осветить ситуацию. По их словам, сервис находится на грани банкротства.

Сайт проекта на 17 января 2023 г. работал. Также редакция CNews обнаружила фирменные мобильные приложения StudyFree в свободном доступе в интернет-магазинах Apple App Store и Google Play.

Сайт проекта функционирует

Переписка некоторых сотрудников StudyFree с Дарьей Крошкиной оказалась в интернете. В частности, ее получил владелец Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов.

Все работники StudyFree, обратившиеся за помощью к блогерам и российским интернет-изданиям, утверждают, что дела у стартапа шли прекрасно до февраля 2022 г., когда началась специальная военная операция России на Украине. На Россию были наложены санкции, которые коснулись и StudyFree.

Из-за «русского следа», по словам сотрудников, счета компании, где находились полученные входе раундов деньги, были заблокированы. Под «русским следом», по всей видимости, подразумевается сама Дарья Крошкина, россиянка и основатель компании.

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Блокировка счетов не позволила выплатить зарплату за февраль 2022 г.

В компании начался резкий отток клиентов. По словам сотрудников, выручка просела почти до нуля.

Письма с обещаниями и поиск спасителя

Проблемы с выплатой зарплаты в StudyFree после ухода клиентов усугубились. Часть сотрудников стартапа решили покинуть его, оставшиеся же получили письма, в котором руководство обещало выплатить все деньги до конца 2022 г.

К январю 2023 г. StudyFree осталась должна более, чем 50 работникам, утверждает VC. Части из них компания должна деньги за два месяца работы, другим – за девять.

Вытянуть StudyFree из пучины неприятностей у Крошкиной пока не получается

По информации Telegram-канала The Edinorog, Дарья Крошкина в срочном порядке ищет покупателя на свою компанию, в том числе из той же сферы, что и StudyFree. В качестве покупателя рассматривается, в том числе российская школа иностранных языков SkyEng. Она была основана в 2012 г. выпускниками МФТИ и МГТУ им. Баумана Георгием Соловьевым, Харитоном Матвеевым, Денисом Сметневым и Андреем Яунзем. Согласно официальному сайту проекта, компания в настоящее время зарегистрирована на Кипре.

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Официального подтверждения или опровержения факта ведения переговоров между StudyFree и SkyEng на момент публикации материала не было. Редакция CNews обратилась с этим вопросам к представителям SkyEng, включая управляющего партнера компании Александра Ларьяновского, и ожидает ответа.