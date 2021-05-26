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Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования

В платформу Microsoft Power Apps будет встроена поддержка инструментов с искусственным интеллектом, которые позволят создавать бизнес-приложения без глубоких навыков программирования, используя лишь диалоговые команды.

Искусственый интеллект поможет разработчикам

Microsoft интегрирует технологии искусственного интеллекта со своим языком программирования Power Fx, который применяется в разработке приложений на платформе Power Platform. Это позволит клиентам компании создавать программы практически без необходимости написания кода. Об этом компания сообщила в рамках своей технологической конференции Microsoft Build 2021.

Новые функции будут доступны в рамках публичного предварительного тестирования к концу июня. 2021 г. на территории Северной Америки. В будущем Microsoft также планирует интегрировать язык Power Fx в другие инструменты Power Platform.

Программирование на естественном языке

Microsoft объявила о внедрении модели естественного языка OpenAI GPT-3 в платформу для разработки приложений с минимумом программирования Power Apps. Благодаря интеграции пользователи платформы Power Apps смогут создавать приложения в формате диалога с компьютером, поясняют в Microsoft. Например, при разработке приложения в сфере электронной коммерции можно будет описать в диалоге желаемую цель на естественном английском языке: “find products where the name starts with 'kids’” («найти продукты, название которых начинается со слова "детский"».).

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Microsoft развивает lowcode-инструменты разработки

Модель GPT-3 предложит варианты преобразования запроса в формулу Microsoft Power Fx, языка программирования Power Platform. Пользователю же останется только выбрать наиболее подходящий вариант, например "Filter('BC Orders' Left('Product Name', 4)="Kids")".

Несмотря на простоту языка Power Fx, формирование, к примеру, сложных запросов к данным все еще может требовать достаточно глубоких технических знаний – по крайней мере, понимания логики написания формул. Использование естественного языка в процессе создания приложений, по мнению специалистов Microsoft, позволит еще больше снизить порог вхождения в разработку приложений.

Тем не мнее, в Microsoft подчеркивают, что нововведение не заменяет необходимость понимания человеком кода, который он внедряет, а нацелено на помощь людям, изучающим язык программирования Power Fx, и упрощение выбора правильных формул для получения нужного результата.

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer) – крупнейшая языковая модель в мире, разработанная OpenAI для решения любых задач на английском языке. OpenAI является некоммерческой исследовательской организацией, основателями которой выступают главный исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) и Сэм Альтман (Sam Altman).

GPT-3 работает в фирменном облаке Microsoft Azure, а для ее дообучения под задачу был использован сервис Azure Machine Learning.

Осенью 2020 г. Microsoft получила эксклюзивную лицензию на использование модели GPT-3. Интеграция с Power Apps является первым применением модели GPT-3 в продукте, доступном широкому кругу пользователей, утверждают в Microsoft.

Интеграция PROSE

Помимо интеграции с GPT-3, Microsoft планирует дать возможность разработчикам бизнес-приложений Power Apps писать код в рамках концепции «программирование на основе примера» (Programming by Example, PBE). В ней искусственный интеллект генерирует программный код для преобразования данных на базе шаблона, который строит, предварительно проанализировав пользовательский пример: исходную информацию и конечный результат.

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В качестве иллюстрации принципа работы техники PBE Microsoft вновь приводит ситуацию, которая могла бы возникнуть в процессе создания приложения для электронной коммерции. Допустим, разработчику необходимо поменять формат отображения имен клиентов в некоторой таблице данных – вместо имени и фамилии теперь должны отображаться имя и инициал, заканчивающийся точкой.

Чтобы это реализовать на практике, разработчику достаточно «скормить» системе исходное и желаемое значения, например, “John Snow” и “John S.”, после чего она сгенерирует формулу на языке Power Fx (весьма громоздкую в данном случае) на основе выявленных искусственным интеллектом закономерностей. Эта формула позволит преобразовать все оставшиеся данные по заданному шаблону.

За реализацию принципа PBE отвечает технология PROSE (Program Synthesis Using Examples), разработанная командой исследовательского подразделения Microsoft Research. PROSE уже используется в таких инструментах как Power BI, Excel и Visual Studio.

Power Fx и Power Automate Desktop

Power Fx – это язык программирования, предназначенный для настройки процессов в Power Platform. Язык основан на синтаксисе функций табличного редактора Microsoft Excel и относится к категории так называемых low-code-инструментов, то есть не требующих от пользователя серьезных навыков программирования для успешного применения.

Код интерпретатора Power Fx открыт и опубликован на хостинге ИТ-проектов Github.

Microsoft впервые объявила о запуске Power Fx в марте 2021 г. Ожидается, что Power Fx поможет снизить порог вхождения в разработку и позволит бизнес-пользователям создавать приложения самостоятельно. Профессиональные же разработчики смогут с его помощью ускорить процесс разработки.

Одновременно с анонсом Power Fx Microsoft также открыла всем пользователям операционной системы Windows 10 бесплатный доступ к инструменту Power Automate Desktop, который позволяет автоматизировать рутинные задачи. Причем для этого не нужно уметь программировать – разработка и отладка осуществляются в интуитивно понятной визуальной среде.

Дмитрий Степанов

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