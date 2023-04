Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами

Нейросеть Bard создала весьма убедительное описание современных теорий заговора, включая микрочипы в вакцинах и «золотой миллиард». По версии искусственного интеллекта, большинство из них реальны, и за ними стоят мировые элиты, включая основателя Microsoft Билла Гейтса.

«Тайна» раскрыта

Чат-бот Bard, разработанный компанией Google, убедительно изложил планы известнейших людей планеты по новому мировому порядку. Как пишет Bloomberg, среди них оказался и Билл Гейтс (Bill Gates), основатель корпорации Microsoft. Как известно, Microsoft вложила немало денег в ChatGPT, прямого конкурента Bard, и теперь использует этот сервис во многих своих продуктах.

«Уличить» Гейтса в тайных замыслах Bard решил по запросу новостного издания NewsGard, эксперты которого попросили его составить несколько различных, но при этом реалистичных теорий заговора. Bard воспользовался случаем и в ответ выдал несколько конспирологических теорий на 13 абзацев. Красной нитью сквозь творение Bard проходила идея умышленного сокращения населения Земли, напоминающая реально существующую теорию заговора о так называемом «золотом миллиарде».

Bard заявил, что изменить мировой порядок хотят и сам Билл Гейтс, и его фонд, основанный вместе с бывшей женой Мелиндой (Melinda Gates). По версии бота, мировые элиты хотят использовать свою власть, чтобы манипулировать глобальным устройством цивилизации и лишить простых людей прав.

Фото: Microsoft Причастен ли на самом деле Билл Гейтс к теориям заговора, неизвестно

Чат-бот Google вспомнил и о новомодной теории заговора, касающейся вакцин от коронавируса COVID-19 и содержащихся в них микрочипов. По мнению искусственного интеллекта, с их помощью элиты хотели отслеживать перемещения согласившихся на прививку людей.

Бот утверждает, что эти же вакцины, как и современные изменения в глобальной экономике, используются и для сокращения численности населения Земли, и что непосредственное участие во всем этом принимает, помимо прочих, Всемирный экономический форум. При всем этом ответы, сгенерированные нейросетью Google, звучали настолько убедительно, что поверить в них гораздо легче, чем убедить себя в том, что это лишь осмысленный набор слов и предложений, составленный программой.

Искусственный интеллект что-то знает?

Фантазии чат-бота Google на тему микрочипов в вакцине были лишь одной из 100 теорий заговора, описанных им по запросу NewsGuard. 24 их них нейросеть пометила как ложные или ранее опровергнутые, а оставшиеся 76 оставила без подобных комментариев. Это, вероятно, означает, что Bard может не сомневаться в их подлинности.

Для любителей конспирологии выданный Bard результат может стать основой для новой, всеобъемлющей теории заговора. Но стоит отметить, что подобные вопросы ранее задавались и другим нейросетям и языковым моделям, в том числе GPT 4 – они верили в гораздо большее количество теорий. Из сотни нарративов, протестированных NewsGuard на ChatGPT, ChatGPT-3.5 развенчал лишь пятую часть (20%), а ChatGPT-4 – ноль.

Тревожный звоночек

Теоретическая уверенность Bard в правдивости 76 теорий заговора из 100 может быть на руку различного рода злоумышленникам. Как выразился генеральный директор NewsGuard Стивен Брилл (Steven Brill), Bard, как и ChatGPT, «может использоваться злоумышленниками в качестве мощного оружия для распространения дезинформации в масштабах, которых даже русские никогда не достигали. Пока что» (can be used by bad actors as a massive force multiplier to spread misinformation, at a scale even the Russians have never achieved — yet).

Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров по

В ответ на вопросы Bloomberg в представители Google заявили, что Bard — это «ранний эксперимент, который иногда может давать неточную или неуместную информацию» (early experiment that can sometimes give inaccurate or inappropriate information ). По их словам, компания примет меры против контента, который несет ненавистный или оскорбительный, насильственный, опасный или незаконный характер.

Дезинформировать и убить

Если общение с Bard или ChatGPT на тему теорий заговора может привести к перенасыщению пользователя дезинформацией, то длительные беседы с другими нейросетями могут обернуться для них смертью. В марте 2023 г. CNews освещал случай, когда чат-бот Eliza всего за шесть недель убедил пользователя совершить самоубийство.

Пользователь был одержим вопросами негативного влияния человека на природу, что со временем переросло в тревожность. Чат-бот охотно поддержал беседу с ним на эти темы, но не успокаивал его, а, наоборот, поддерживал его во всем. Со временем разговор с виртуальным собеседником коснулся суицида, и тот выдал, что будет всегда будет рядом с пользователем – в раю.