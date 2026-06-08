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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макров Василий

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Спрос на цифровые товары для геймеров вырос на 27% перед сезоном летних скидок 1
17.04.2018 Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Макров Василий и организации, системы, технологии, персоны:

HyperPC - Хайпер ПК 6 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 355 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 721 1
Intel Corporation 12745 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 363 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 541 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18153 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4706 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1865 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 757 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1621 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22287 1
BioBootloader - Wolverine 7 1
MSI - серия игровых ноутбуков 70 1
Intel H Chipset 20 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 261 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3092 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5573 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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