Получите все материалы CNews по ключевому слову
Макров Василий
СОБЫТИЯ
|08.06.2026
|Спрос на цифровые товары для геймеров вырос на 27% перед сезоном летних скидок 1
|17.04.2018
|Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы 1
Макров Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|HyperPC - Хайпер ПК 6 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 355 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 721 1
|Intel Corporation 12745 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163588 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.