Разделы

E-commerce
|

Спрос на цифровые товары для геймеров вырос на 27% перед сезоном летних скидок

В преддверии летних игровых презентаций и сезона скидок на гейминг-платформах россияне начали чаще совершать покупки цифрового контента. По сравнению с периодами вне распродаж, частота таких операций выросла на 27%, говорится в исследовании GamersHub. Об этом CNews сообщили представители GamersHub.

Наибольший интерес по-прежнему приходится на игры для ПК. Так, в период весенней распродажи среднее количество ежедневных покупок таких игр было на 71% выше, чем в периоды до и после акции.

Одновременно растет интерес и к консольному геймингу. Если шесть месяцев назад на приставки приходилось 3% всех игровых покупок, то к маю 2026 года доля увеличилась до 14,4%.

В преддверии летних игровых презентаций пользователи активно добавляют в списки желаемого как AAA-релизы от известных студий, так и новинки от независимых разработчиков. Среди наиболее ожидаемых игр — Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad, The Mound: Omen of Ctulhu, Mistfall Hunter, Marvel’s Wolverine и Beast of Reincarnation.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

При этом данные GamersHub показывают, с каждым годом интерес к игровым покупкам меняется. Так, в обычные периоды пользователи чаще выбирают AAA-игры, а во время акций интерес смещается в сторону независимых проектов.

«Это связано с тем, что скидки позволяют познакомиться сразу с несколькими новыми играми и расширить игровую библиотеку без существенного увеличения расходов», — сказал Василий Макров, руководитель категории цифровых товаров GamersHub.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше

«Будущее аналитики — за интеллектуальными агентами»: Data Sapience о рынке платформ данных

Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN

Обзор: Корпоративная бизнес-аналитика 2026: визуализация и доступность

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще