Спрос на цифровые товары для геймеров вырос на 27% перед сезоном летних скидок

В преддверии летних игровых презентаций и сезона скидок на гейминг-платформах россияне начали чаще совершать покупки цифрового контента. По сравнению с периодами вне распродаж, частота таких операций выросла на 27%, говорится в исследовании GamersHub. Об этом CNews сообщили представители GamersHub.

Наибольший интерес по-прежнему приходится на игры для ПК. Так, в период весенней распродажи среднее количество ежедневных покупок таких игр было на 71% выше, чем в периоды до и после акции.

Одновременно растет интерес и к консольному геймингу. Если шесть месяцев назад на приставки приходилось 3% всех игровых покупок, то к маю 2026 года доля увеличилась до 14,4%.

В преддверии летних игровых презентаций пользователи активно добавляют в списки желаемого как AAA-релизы от известных студий, так и новинки от независимых разработчиков. Среди наиболее ожидаемых игр — Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad, The Mound: Omen of Ctulhu, Mistfall Hunter, Marvel’s Wolverine и Beast of Reincarnation.

При этом данные GamersHub показывают, с каждым годом интерес к игровым покупкам меняется. Так, в обычные периоды пользователи чаще выбирают AAA-игры, а во время акций интерес смещается в сторону независимых проектов.

«Это связано с тем, что скидки позволяют познакомиться сразу с несколькими новыми играми и расширить игровую библиотеку без существенного увеличения расходов», — сказал Василий Макров, руководитель категории цифровых товаров GamersHub.