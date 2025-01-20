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Индексная книга (каталог) CNews*
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Synesis Синезис

Synesis - Синезис


20.01.2025 Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения 1
18.09.2024 Александр Чиченин -

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

 1
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 1
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений 1
03.06.2020 Интеллектуальная платформа от резидента «Сколково» поможет бороться с COVID-19 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Synesis и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
iTentika - Айтентика 14 1
Telegram Group 1983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Радионяня - Видеоняня 25 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Cloud Atlas - Frisbee 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
WhatsApp Messenger 1081 1
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Linux OS 9936 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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