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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
ИКТ 15666
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Птицын Николай

СОБЫТИЯ


28.09.2026 ГК «МТ-Интеграция» внедрила систему 3D-контроля складских запасов удобрений в «ЕвроХиме» 1
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 1
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений 1
03.06.2020 Интеллектуальная платформа от резидента «Сколково» поможет бороться с COVID-19 1
06.11.2014 «Синезис» представил кластерный сервер видеоаналитики Kipod Cluster 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Птицын Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Synesis - Синезис 10 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 2
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 45 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Telegram Group 2995 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1065 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7580 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8458 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1606 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9573 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3257 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 804 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3751 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 324 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2827 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4084 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1758 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2095 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5346 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1416 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5077 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 1
Оцифровка - Digitization 5255 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3219 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12420 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5258 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5250 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10150 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 711 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 587 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 664 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2862 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9667 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14419 1
Cloud Atlas - Frisbee - FrisbeeFlow 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 3016 1
Google Android 15353 1
Apple iOS 8644 1
Linux OS 11641 1
Apple macOS 2461 1
Microsoft Windows 17000 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6376 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5840 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
Кривозубов Павел 27 2
Скуднев Кирилл 1 1
Бойцев Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
Беларусь - Белоруссия 6346 1
США - Флорида 789 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 71 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9204 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 337 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 622 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1415 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3088 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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