Интеллектуальная платформа от резидента «Сколково» поможет бороться с COVID-19

Synesis, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково» интегрировала термокамеры в свою интеллектуальную платформу «умного города» Kipod. Теперь систему можно использовать для контроля за распространением коронавирусной инфекции.

С помощью тепловизоров платформа в режиме реального времени анализирует температуру людей в потоке и сообщает ответственным службам об отклонениях от заданных параметров. Технология распознавания лиц, в свою очередь, быстро и точно определяет с кем контактировал заболевший. Платформа также оценивает плотность скопления людей, сигнализирует о несоблюдении социальной дистанции и собирает статистику о посещаемости места – например, о пиковых периодах и максимальной нагрузке.

Использование искусственного интеллекта позволит эффективно решать сразу три фундаментальные задачи: предотвратить посещение общественных мест заболевшими людьми и переносчиками вируса (в том числе без явных признаков болезни); эффективно разделить потоки здоровых и больных людей; оперативно определить круг лиц, контактировавших с заболевшими.

Николай Птицын, сооснователь Synesis, отметил: «Если бизнес-центры, инфраструктурные объекты (аэропорты, вокзалы, метрополитен и т.д.) и торговые моллы получат возможность массово проверять температуру всех входящих людей, то распространение одной из самых опасных инфекций XXI века может значительно замедлиться. Мы исключили человеческий фактор в работе с тепловизорами – людей с повышенной температурой определяют камеры, а искусственный интеллект помогает систематизировать получаемую информацию и оперативно реагировать на нее. Это эффективно и не требует больших трудозатрат. Интеграция с системой распознавания лиц – еще один огромный шаг в сторону автоматизации мониторинга. И мы его также сделали».

В настоящий момент компания запускает пилотный проект для крупной сети аптек во Флориде (США). С помощью платформы Kipod персонал сможет разделять потоки покупателей на тех, у кого нормальная температура тела, и тех, кто заходит с повышенной температурой, а также контролировать нормы социального дистанцирования.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Сейчас, когда весь мир находится в условиях пандемии, такие решения, как у компании Synesis являются наиболее актуальными и имеют наивысший приоритет. Действительно, если люди будут уверены, что при посещении общественных мест - будь то аптека или футбольный стадион - их близкие будут максимально защищены от контактов с уже заболевшими, то мир сможет восстановиться от последствий пандемии гораздо быстрее. Очень рад, что решения наших резидентов находят интерес не только в России, но и за рубежом».