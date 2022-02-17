В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов

На территории Инновационного центра отработали предоставление услуг по организации беспилотного воздушного движения (UTM). Испытания прошли с использованием первой отечественной цифровой платформы «Небосвод», разработанной резидентом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компанией «Аэроскрипт», при поддержке Космического центра «Сколтеха». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Испытания прошли в рамках проекта городской аэромобильности, реализуемого совместно с Правительством Москвы и Московским инновационным кластером. Он включает создание зоны тестирования сервисов с применением дронов на территории «Сколково».

«Внутри этой зоны с помощью платформы “Небосвод” можно в упрощенном режиме получать разрешения на полеты беспилотных воздушных судов (БВС). Согласование полета в этой зоне займет не несколько дней, а всего лишь 15 минут и менее. Мы протестировали возможность оперативного доступа к воздушному пространству. В будущем планируется автоматизировать систему полностью и вывести человека из контура управления полетом», – сказал Алексей Хрипунов, генеральный директор «Аэроскрипт».

Одна из задач в рамках тестирования – отработка сервисов интеграции беспилотников в общее воздушное пространство RuSPACE. Они связаны с авторизацией и планированием полетов, электронной идентификацией, мониторингом и контролем выполняемых полетов, обеспечением аэронавигационной и метеорологической информацией.

Развитие проекта городской аэромобильности внесено в стратегию «Сколково» до 2024 г. Тестирование технологий и сервисов городской аэромобильности – шаг на пути к безопасному использованию беспилотных летательных аппаратов в реальных условиях городской среды.

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«На 2022 год у проекта тестовой зоны намечено прохождения ряда контрольных точек, связанных с созданием на территории Инновационного центра условий для отработки разнообразных сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мы рассчитываем на активное вовлечение сколковских участников в проект, в том числе в программу тестовых полётов, которая сейчас находится в процессе формирования. Фонд также продолжает активный поиск новых команд, которые станут участниками и будут пользоваться созданной инфраструктурой тестовой зоны. Это могут быть разработчики дронов, компонентов и систем для них, провайдеры услуг с использованием беспилотных воздушных судов, разработчики систем управления воздушным трафиком и систем безопасности», – отметил Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково».

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Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 г. и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3200. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд руб.