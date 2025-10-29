Фонд НТИ: для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы

Для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы. Об этом CNews сообщили представители НТИ.

Цифровая платформа «Небосвод», разработанная Научно-исследовательским центром «Аэроскрипт», была использована в качестве ключевого инструмента наблюдения и оповещения на первом этапе технологического конкурса Up Great «Аэрологистика 2.0» в Ханты-Мансийском автономном округе. Система обеспечивала мониторинг полетов беспилотных воздушных судов (БВС) участников и предупреждение о выходе в запрещенные зоны.



«Небосвод» является российской платформой для информационного обеспечения полетов БВС (UTM) и взаимодействует с Единой системой организации воздушного движения (ЕС ОрВД).

Масштабы системы охватывают самое большое в мире воздушное пространство – более 26 млн кв. км и 11 часовых поясов. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 35 тысяч пользователей, согласовано свыше 58 тысяч полетов и зафиксировано не менее 124 тыс. скачиваний мобильного приложения.

Специально для нужд конкурса «Аэрологистика 2.0» разработчики «Небосвода» реализовали ряд новых функций. В частности, был выпущен специальный плагин для программного обеспечения наземных станций управления на базе QGroundControl. Это решение позволило участникам передавать полетные данные в «Небосвод» без необходимости установки дополнительного оборудования, значительно упростив процесс интеграции. Также добавлены дополнительные картографические слои, соответствующие техническому регламенту конкурса, что обеспечило участников всей необходимой визуальной информацией.

«Успешное применение платформы «Небосвод» подтверждает ее гибкость и готовность решать сложные задачи в области управления беспилотной авиацией. Реализованный для «Аэрологистики» функционал не только помог в проведении соревнований, но и станет частью дальнейшего развития экосистемы для безопасной интеграции БВС в единое воздушное пространство России», — сказал директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых.

Ожидается, что опыт, полученный в ходе конкурса, будет масштабирован и внедрен в регулярную эксплуатацию платформы для широкого круга пользователей.