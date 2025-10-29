Разделы

ПО Электроника
|

Фонд НТИ: для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы

Для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы. Об этом CNews сообщили представители НТИ.

Цифровая платформа «Небосвод», разработанная Научно-исследовательским центром «Аэроскрипт», была использована в качестве ключевого инструмента наблюдения и оповещения на первом этапе технологического конкурса Up Great «Аэрологистика 2.0» в Ханты-Мансийском автономном округе. Система обеспечивала мониторинг полетов беспилотных воздушных судов (БВС) участников и предупреждение о выходе в запрещенные зоны.

«Небосвод» является российской платформой для информационного обеспечения полетов БВС (UTM) и взаимодействует с Единой системой организации воздушного движения (ЕС ОрВД).

Масштабы системы охватывают самое большое в мире воздушное пространство – более 26 млн кв. км и 11 часовых поясов. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 35 тысяч пользователей, согласовано свыше 58 тысяч полетов и зафиксировано не менее 124 тыс. скачиваний мобильного приложения.

Специально для нужд конкурса «Аэрологистика 2.0» разработчики «Небосвода» реализовали ряд новых функций. В частности, был выпущен специальный плагин для программного обеспечения наземных станций управления на базе QGroundControl. Это решение позволило участникам передавать полетные данные в «Небосвод» без необходимости установки дополнительного оборудования, значительно упростив процесс интеграции. Также добавлены дополнительные картографические слои, соответствующие техническому регламенту конкурса, что обеспечило участников всей необходимой визуальной информацией.

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям
кадры

«Успешное применение платформы «Небосвод» подтверждает ее гибкость и готовность решать сложные задачи в области управления беспилотной авиацией. Реализованный для «Аэрологистики» функционал не только помог в проведении соревнований, но и станет частью дальнейшего развития экосистемы для безопасной интеграции БВС в единое воздушное пространство России», — сказал директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых.

Ожидается, что опыт, полученный в ходе конкурса, будет масштабирован и внедрен в регулярную эксплуатацию платформы для широкого круга пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Производители дефицитной памяти дерут с ЦОДов втридорога и не гарантируют исполнения заказов

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Создан светоизлучающий нанопиксель, с помощью которого дисплей можно встроить в контактную линзу

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/