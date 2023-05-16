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К2Тех РеMESло

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.05.2023 «РеMESло» – новая российская система управления производством 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 13 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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