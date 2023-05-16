«РеMESло» – новая российская система управления производством

ИТ-компания «К2Тех» в партнерстве с RockITSoft представляет новый продукт собственной разработки — систему оперативного управления производством (Manufacturing execution system, MES) «РеMESло». Продукт ориентирован на предприятия, выпускающие жидкие продукты: молочную продукцию, безалкогольные напитки, пиво. Также может быть востребован на любых процессных производствах, где есть этапы переработки полуфабрикатов в готовую продукцию. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Система «РеMESло» позволяет вести оперативное планирование производства, собирать и анализировать данные, оценивать качество и параметры работы CIP-моек, контролировать работу производственных линий. Внедрение системы «РеMESло» позволяет на 10% сократить себестоимость продукции, на 20% ускорить производственный цикл, на 15% увеличить объем производства при равных издержках. В результате повышается качество и скорость отгрузки готовой продукции.

Система состоит из модулей различного назначения, каждый из которых позволяет собирать и анализировать достоверные данные на всех этапах производства. Инструменты визуализации системы представляют информацию в виде наглядных отчетов, доступных на любых устройствах. Все полученные данные могут быть интегрированы в BI-системы для оценки эффективности бизнеса и принятия управленческих решений. Любой специалист локального или центрального офиса может получить безопасный доступ к данным. Срок хранения данных ограничен только объемами систем хранения.

Модуль план-фактного анализа позволяет в режиме реального времени создавать и изменять производственные планы, просматривать отчеты о фактических параметрах производственного цикла. В модуле есть поддержка ввода данных – достаточно задать, например, объем сырья, и система автоматически определит количество готового продукта, упаковки, паллет, время производства и фасовки. Возможность визуально кастомизировать значимые показатели делает наблюдение за производственным циклом максимально удобным для оператора.

Модуль мониторинга CIP (Cleaning in place) моек позволяет контролировать проведение очистки производственных линий, на которых выпускаются разные виды жидких продуктов. Система анализирует состав и концентрацию моющих средств на различных этапах. Даже небольшое отклонение в показателях может привести к значительному перерасходу средств, некачественной мойке, порче готовой продукции. Система собирает данные с оборудования, сравнивает их с эталонными сценариями и строит диаграммы с деталями мойки. Такие отчеты позволяют анализировать данные по разным разрезам и строятся в течение нескольких минут. Внедрение централизованного мониторинга CIP-моек снижает издержки на энергоносители и реактивы, а также время непроизводственных операций.

Система «РеMESло» также включает блок хранения нормативно-справочной информации (НСИ). Эталонные рецепты, свойства компонентов, справочники оборудования и товаров хранятся в единой базе, доступной на каждой из производственных линий. Эти данные автоматически подгружаются при введении плана производства, что значительно сокращает время проведения таких операций. Централизованное хранение НСИ позволяет оперативно контролировать изменения в производственных процессах, сокращает период от начала производства продукции до ее выпуска, защищает от ошибок в производственном цикле.

Блок анализа эффективности производства предназначен для сбора и анализа данных с производственных линий на предмет простоев, доступности, качества выпускаемой продукции. С его помощью оператор может формировать KPI на разных уровнях - от единицы оборудования до цехов и завода. Такой анализ снижает издержки из-за недогрузки производственных линий, а также исключает выпуск некачественной продукции из-за человеческого фактора и неоптимальной работы оборудования.

Модуль оперативного планирования позволяет в автоматическом режиме под контролем пользователя максимально эффективно планировать последовательность выполнения принятых в ERP-системе заказов. С его помощью можно контролировать выпуск продукции в требуемом объеме к требуемому сроку. Очередь производственных заданий формируется с учетом оптимальных критериев. Например, минимального количества перенастройки производственной линии или длительности технологического цикла. При необходимости оперативный план может быть очень быстро скорректирован, что в итоге снижает инертность планирования и ускоряет реакцию производства на новые запросы.

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Никита Карлушин, эксперт RockITSoft: «Повышение эффективности на всех этапах – одни из ключевых трендов на производственных предприятиях. Система «РеMESло» предоставляет единую информационную среду, постоянный доступ к которой имеют технические и финансовые специалисты, аналитики, руководство. Что позволяет усовершенствовать управление ресурсами, повысить прозрачность производства и точность планирования, снизить объемов отходов и складских запасов, уменьшить время простоя персонала и оборудования».

Денис Прудников, эксперт «К2Тех»: «У компании «К2Тех» большой опыт внедрения различных MES-систем, который мы использовали для разработки и запуска нового продукта. Его работа была протестирована и показала эффективность на нескольких крупных молокоперерабатывающих предприятиях. Система может быть гибко кастомизированна под задачи конкретного производства, а разработчики открыты к обновлению и постовому улучшению продукта».

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«К2Тех» — участник ИТ-рынка в области системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержки. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности и бизнес-приложений.

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