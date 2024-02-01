Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177604
ИКТ 13810
Организации 10733
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25819
Персоны 76293
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Diasoft Диасофт Экосистема


УПОМИНАНИЯ


Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи» 1
01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 56 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 563 1
Diasoft - Диасофт АСП 1 1
Diasoft - Диасофт Диджитал 1 1
Diasoft - Диасофт Дата Менеджмент 1 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Diasoft AM 1 1
Diasoft Viet Nam 1 1
Diasoft - Диасофт Технопарк 1 1
Diasoft - Диасофт Инновации 1 1
Ростелеком 9994 1
Softline - Софтлайн 3021 1
8538 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Diasoft - Диасофт 941 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 664 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1705 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 933 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2004 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
Генцис Александр 20 1
Ляшков Александр 4 1
Дымов Андрей 5 1
Михалев Олег 4 1
Ольшевский Денис 7 1
Рощупкин Олег 4 1
Грошев Алексей 4 1
Глазков Александр 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1651 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2583 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6317 1
Средства производства 51 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7655 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще