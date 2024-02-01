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Diasoft Диасофт Экосистема
УПОМИНАНИЯ
|Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи» 1
|01.02.2024
|Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1705 1
|ГПБ - Газпромбанк 1112 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
|Генцис Александр 20 1
|Ляшков Александр 4 1
|Дымов Андрей 5 1
|Михалев Олег 4 1
|Ольшевский Денис 7 1
|Рощупкин Олег 4 1
|Грошев Алексей 4 1
|Глазков Александр 145 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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