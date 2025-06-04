Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
ИКТ 13714
Организации 10685
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3458
Системы 25692
Персоны 75553
География 2859
Статьи 1523
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Рощупкин Олег


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
13.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов 1
07.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда 1
01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
17.01.2011 «Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рощупкин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 937 5
Diasoft - Диасофт Дата Менеджмент 1 1
Softline - Софтлайн 2989 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 548 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
Yandex - Яндекс 7755 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Neoflex - Неофлекс 234 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 53 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 661 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ростелеком 9949 1
Diasoft AM 1 1
Diasoft Viet Nam 1 1
Diasoft - Диасофт Технопарк 1 1
Diasoft - Диасофт Инновации 1 1
Diasoft - Диасофт Экосистема 1 1
Diasoft - Диасофт Диджитал 1 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Diasoft - Диасофт АСП 1 1
8492 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Альфа-Банк 1800 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 923 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Генцис Александр 21 4
Глазков Александр 146 4
Грошев Алексей 5 4
Шмида Петр 2 1
Овчинников Сергей 48 1
Зубарев Дмитрий 7 1
Дымов Андрей 6 1
Михалев Олег 5 1
Ольшевский Денис 7 1
Сафонов Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 2
Европа 24392 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Китай - Шанхай 791 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 3
Средства производства 51 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще