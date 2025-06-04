Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
ИКТ 13714
Организации 10685
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3458
Системы 25692
Персоны 75553
География 2859
Статьи 1523
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Дымов Андрей


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
13.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов 1
07.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда 1
01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
17.01.2011 «Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора 1
18.12.2007 «Норбит» строит CRM-систему для «Диасофта» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дымов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 937 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Diasoft Viet Nam 1 1
Diasoft - Диасофт АСП 1 1
8492 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2080 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 547 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Softline - Софтлайн 2988 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Neoflex - Неофлекс 234 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
Yandex - Яндекс 7752 1
Microsoft Corporation 24864 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 661 1
Diasoft - Диасофт Диджитал 1 1
Diasoft - Диасофт Экосистема 1 1
Diasoft - Диасофт Инновации 1 1
Diasoft - Диасофт Технопарк 1 1
Diasoft AM 1 1
Ростелеком 9948 1
Diasoft - Диасофт Дата Менеджмент 1 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 53 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Альфа-Банк 1800 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31950 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20803 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53011 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 923 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3302 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7077 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29121 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5512 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Грошев Алексей 5 4
Глазков Александр 146 4
Генцис Александр 21 4
Шмида Петр 2 1
Ольшевский Денис 7 1
Зубарев Дмитрий 7 1
Михалев Олег 5 1
Рощупкин Олег 5 1
Овчинников Сергей 48 1
Сафонов Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149311 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44261 2
Европа 24392 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Китай - Шанхай 791 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49294 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 3
Средства производства 51 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3306 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще