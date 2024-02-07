Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда

«Диасофт» объявил параметры предстоящего IPO на Московской бирже. Объем размещения составит до 4,14 млрд руб., капитализация компания будет находиться в районе 40-45 млрд руб.

Ценовой коридор в рамках IPO «Диасофт»

Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» объявил параметры предстоящего IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Ценовой коридор установлен в размере от 4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. за одну акцию. Окончательная цена будет сформирована по итогам сбора заявок на покупку акций, который стартует 7 февраля 2024 г. и продлится до 14 февраля.

Объем размещения составит 800 тыс. акций (8% от общего числа). Из них 500 тыс. акций (5%) будут проданы в результате допэимиссии, еще 300 тыс. акций (3%) продадут существующие акционеры.

При этом общий объем дополнительного выпуска составит 600 тыс. акций (6%), так как у существующих акционеров есть право преимущественного выкупа акций и они намерены приобрести 100 тыс. акций (1%).

В течение 30 дней после размещения действующие акционеры могут предложить акции в объеме до 15% от объема размещения для стабилизации цены. Общий объем размещения составит до 4,14 млрд руб., капитализация компания составит от 40 млрд руб. до 45 млрд руб.

Эмитентом выступает ПАО «Диасофт». Компания и ее существующие акционеры берут на себя обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней после размещения. Торги акциями начнутся 16 февраля под тиккером DIAS.

Кому принадлежит «Диасофт»

Акционерами ПАО «Диасофт» являются: гендиректор компании Александр Глазков (22,66%), замгендиректора ООО «Диасофт» Олег Михалев (15,66%), замгендиректора ООО «Диасофт» Александр Генцис (18,99%), замгендиректора ООО «Диасофт» и председатель совета директоров ПАО «Диасофт» Андрей Дымов (10,45%), гендиректор ООО «Диасофт» Олег Рощупкин (10,42%), исполнительный директор «РТ-Диасофт» Александр Ляшков (5%), замгендиректора ООО «Диасофт» Денис Ольшевский (6,42%) и занимающий аналогичную позицию Алексей Грошев (5,76%).

Финансовые показатели и дивиденды «Диасофт»

Выручка компании за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., составила 7,9 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 3,5 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA - 44,5% . В 2024-2025 гг. «Диасфот» намерена направлять на дивиденды не менее 80% от показателя EBITDA, в 2026 г. и далее – не менее 50%.

Рынок, на котором работает «Диасофт»

Целевой рынок «Диасофт» состоит из трех сегментов: корпоративного ПО для финансового сектора, корпоративное ПО для всех индустрий экономики и органов госвласти, средства производства ПО в соответствии с новыми стандартами ИТ-индустрии. В 2022 г. объем целевого рынка составил 15,7 млрд руб., к 2028 г. он увеличится до 202,5 млрд руб. В сегменте ПО для финансового сектора «Диасофт» является лидером с долей 24%.

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