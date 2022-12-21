RockITSoft внедрила сервисную шину в ИТ-инфраструктуру «Новосибирскэнергосбыта»

ИТ-компания RockITSoft внедрила в ИТ-инфраструктуру «Новосибирскэнергосбыта» интеграционную сервисную шину — связующее программное обеспечение (ПО), которое гарантирует обмен данными между информационными системами (ИС), маршрутизацию, контроль безопасности, а также преобразование и сохранность данных. Решение ускорило обработку данных и повысило эффективность работы сотрудников предприятия в разных ИС. Как результат, время и стоимость разработки в «Новосибирскэнергосбыте» снизились в среднем в 3 раза.

«Новосибирскэнергосбыт» — единственный гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Новосибирска и Новосибирской области. Клиентами компании являются более 33 тыс. юридических лиц и свыше 1,3 млн физических лиц. Для качественного обслуживания абонентов предприятию было критически важно исключить возможные потери данных и простои систем. При этом было необходимо обеспечить максимально быстрое взаимодействие между ключевыми бизнес-системами и облегчить внедрение новых ИС и процессов. Решением стало внедрение интеграционной сервисной шины — ПО, обеспечивающего взаимосвязь между приложениями и системами. Задачи по интеграции и внедрению выполнила ИТ-компания RockITSoft.

Эксперты RockITSoft проанализировали информационные системы и сервисы «Новосибирскэнергосбыта» и сформировали к ним технические требования. Специалисты установили и настроили платформу на гибридной инфраструктуре предприятия, а также разработали интеграционные маршруты для ключевых ИС заказчика. Объединение систем в интеграционном слое обеспечило обмен данными между биллинговыми и учетными системами компании. Это позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы — биллинг с юридическими и физическими лицами, импорт банковских выписок, фискализация по оплатам и начислениям, управление производством и персоналом. Все работы RockITSoft провела без влияния на текущую деятельность заказчика.

Разработка интеграционных маршрутов велась с применением Roc Integration — собственной платформы интеграции RockITSoft. Внедренное решение обладает гибкостью и масштабируемостью в соответствии с возможными специфическими запросами заказчика.

«Сервисная шина стала связующим звеном между информационными системами АО «Новосибирскэнергосбыт». Она заменила множественные кастомные решения по интергациям. При этом шина, являясь брокером сообщений, обеспечивает надежную и своевременную доставку информации. Итогом ее внедрения стало сокращение времени и необходимых затрат на разработку в среднем в 3 раза», — сказал Денис Газизов, директор по ИТ «Новосибирскэнергосбыта»

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RockITSoft провела нагрузочное тестирование шины, что позволило убедиться в бесперебойности ее работы и готовности к пиковым нагрузкам. Также было организовано обучение сотрудников «Новосибирскэнергосбыта» эксплуатации установленного ПО. Решение не только ускорило работу операторов, но и сняло вопрос верификации данных. Сотрудникам больше не нужно переносить информацию из одной системы в другую. Необходимость ручной работы свелась к минимуму, и число ошибок сократилось — все взаимодействия между ИС проходят через интеграционную платформу.

«Интеграционная сервисная шина объединила порядка 10 информационных систем. В их число входят как внутренние системы заказчика, так и внешние. Интеграция позволила исключить рутинные действия по авторизации, переносу данных между ИС, а также обеспечила доступ к единой сквозной базе данных с настроенными системами поиска. RockITSoft реализовал проект в кратчайшие сроки — всего за 2 месяца. Наш многолетний опыт, а также работа с шиной собственной разработки позволили реализовать непростые интеграционные задачи максимально бесшовно, с вниманием к потребностям заказчика. Благодаря тесной кооперации с ИТ-службой АО «Новосибирскэнергосбыт» нам удалось добиться отличного результата. Шина заняла свое место в целевой архитектуре заказчика, и мы продолжаем совместную работу и развитие решения», — сказал Илья Омехин, директор по развитию бизнеса RockITSoft.