Разделы

Безопасность
|

Опасность в корпоративных сетях. Эксперты предупреждают о новой уязвимости в центре сертификации

Эксперты УЦСБ (Уральский Центр Систем Безопасности) предупреждают о новом способе взлома корпоративных сетей с помощью центра сертификации Active Directory (AD CS). Для использования уязвимости, классифицированной как AD CS ESC16, злоумышленникам достаточно скомпрометировать всего одну непривилегированную учетную запись с определенными правами и выполнить от ее имени несколько команд. В результате такой атаки злоумышленники могут получить привилегированный доступ ко всей инфраструктуре, включенной в домен Active Directory. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Чтобы защитить корпоративную сеть, необходимо убедиться, что в настройках центра сертификации Active Directory включено расширение SID Security Extension. Оно позволяет идентифицировать пользователя по его уникальному номеру, а не по другим атрибутам, значения которых могут изменить преступники. Расширение стало доступно после выхода в мае 2022 обновления KB5014754, поэтому важно установить его или последующие кумулятивные обновления.

Дмитрий Зубарев, заместитель директора аналитического центра УЦСБ: «Центр сертификации — один из самых часто встречающихся векторов компрометации доменов Active Directory. Это уже шестнадцатая описанная техника повышения привилегий, использующая этот компонент, и будут появляться новые. В связи с этим необходимо регулярно проверять настройки AD CS и устранять недостатки конфигурации».

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «Сигма»

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153