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«Рикитлаб» запустил партнерскую программу для продвижения Tikitrik

Платформа для управления ИТ-услугами и активами Tikitrik российского разработчика «Рикитлаб» стала доступна по партнерской программе для совместного развития ITSM и ITAM. Вендор планирует создать партнерскую сеть, которая объединит около 20 интеграторов и дистрибьюторов. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Tikitrik включает три ключевых решения: Service Desk (управление жизненным циклом обращений сотрудников), Asset Management (управление ИТ-активами) и Change Management (управление изменениями в ИТ-ландшафте). В зависимости от потребностей бизнеса решения могут использоваться по отдельности или в комплексе. Платформа доступна как в on-premise, так и в SaaS-формате.

«Рикитлаб» планирует привлечь к программе системных интеграторов, реализующих комплексные проекты по цифровизации и автоматизации управления процессами для организаций разных отраслей (производство, финансы, ТЭК, ритейл, e-commerce, транспорт, образование и др.).

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Цифровизация

Партнерская программа предлагает специальные цены и гибкие схемы лицензирования, обучение и поддержку, включая материалы, вебинары и консультации экспертов для внедрения и использования Tikitrik. Партнеры получат доступ к демо-версиям и бета-тестированию новых функций, а также возможность вносить предложения по развитию продукта.

«По нашим оценкам, российский рынок решений для управления ИТ-услугами и активами вырастет на 50% к концу 2025 г. Внешние обстоятельства создают особую потребность в гибких продуктах, готовых к быстрому развертыванию и адаптации к целям бизнеса. Партнерская программа разработана с учетом интересов всех сторон: интеграторы получают выгодные условия для поставок и внедрения эффективной платформы, а заказчики — комплексный подход к решению своих задач», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

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