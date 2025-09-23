Разделы

Цифровизация
«Рикитлаб» внедряет автоматизированную инвентаризацию в Tikitrik Asset Management

Российская ИТ-компания «Рикитлаб» объявляет о внедрении нового функционала в решение для управления ИТ-активами Tikitrik Asset Management, который автоматизирует процессы инвентаризации. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Новый инструмент ориентирован на компании среднего и крупного бизнеса, включая организации с территориально распределенными командами и удаленными сотрудниками. С его помощью можно проводить как плановую, так и внеплановую инвентаризацию любых ИТ-активов — от серверов и ноутбуков до мониторов и гарнитур. Функционал также позволяет настраивать фильтры для выборочной проверки нужных групп активов.

Сотрудники смогут отмечать наличие оборудования напрямую в системе, сканируя штрих- или QR-коды с помощью телефона, планшета или сканера. Для удаленных работников предусмотрена возможность самостоятельного подтверждения наличия активов с прикреплением фото или видео. Вся информация автоматически заносится в систему, исключая необходимость ручного ввода и уменьшая количество ошибок.

«Инвентаризация в Tikitrik Asset Management — это «программа в программе»: комплекс параллельных сценариев для сверки активов и подтверждений. Все данные фиксируются в системе автоматически, без ручных сводных таблиц и пересылки файлов. Это ускоряет и упрощает работу как для ИТ-отделов, так и для распределенных команд, а также снижает операционные риски, связанные с потерями и неточностями учета»,— сказал Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

Новый функционал уже проходит тестирование у пилотных заказчиков и будет доступен всем пользователям Tikitrik в декабре 2025 г.

