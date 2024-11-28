Отечественный разработчик «Рикитлаб» запускает TIKITRIK Asset Management для управления активами и ресурсами ИТ

Отечественный разработчик «Рикитлаб» объявляет о запуске модуля TIKITRIK Asset Management. Новое решение ориентировано на средний и крупный бизнес. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Asset Management стал следующим модулем в составе комплексного российского ITSM-решения TIKITRIK, который также включает Service Desk (управление жизненным циклом обращений сотрудников) и Change Management (управление изменениями в ИТ-ландшафте). В зависимости от требований бизнеса, каждый модуль может развертываться по отдельности или в совокупности друг с другом как единая платформа.

TIKITRIK Asset Management реализует процессный подход и охватывает полный жизненный цикл ИТ-активов: ввод, учет, подтверждение владения, контроль за остатками, планирование закупок, модернизация, обслуживание, ремонт, списание. Среди ключевых возможностей — прозрачный учет активов, возможность связи между активами, тонкая настройка процессов, расширенный оперативный поиск по множеству параметров с наглядными списками по различным группировкам, генерация штрих- и бар-кодов, автоматическое создание подтверждающих документов, закрепление расходников за активами и др.

TIKITRIK Asset Management помогает компаниям, численностью от 200 сотрудников, организовать стратегическое управление любыми видами ИТ-активов: от пользовательского и инфраструктурного оборудования, а также лицензий на ПО до расходных материалов, аксессуаров и мобильных номеров. Модуль обеспечивает эффективное и прозрачное использование ресурсов, позволяет избежать простоев, снизить риски, а также сократить расходы на ИТ-инфраструктуру.

«При разработке TIKITRIK Asset Management мы преследовали цель избавить бизнес от избыточных действий за счет продуманной автоматизации и интуитивно понятной визуализации, ориентированной на удобство и потребности реальных пользователей. В противоположность громоздким enterprise-системам, которые зачастую сложно адаптировать под реальные процессы, TIKITRIK Asset Management обеспечивает баланс между функциональностью и простотой использования. Понятный интерфейс, фокусировка на действительно важных аспектах и гибкость настроек позволяет компаниям оперативно выстраивать работу решения под свои специфические задачи», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

TIKITRIK Asset Management можно установить как on-premise, так и в SaaS-версии. Процесс развертывания займет пять дней при наличии всех необходимых данных. «Рикитлаб» обеспечит постоянную техническую поддержку, а также доставку обновлений решения по умолчанию, то есть без дополнительных затрат.

На данный момент TIKITRIK Asset Management проходит финальную стадию тестирования. В открытой продаже модуль появится в I квартале 2025 г.