Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация
|

Функциональность Tikitrik расширена HR-модулем для оценки и развития персонала

В состав российской платформы управления ИТ-сервисами и активами Tikitrik, разработанной компанией «Рикитлаб», добавлен новый модуль — «Матрицы навыков». Этот инструмент расширяет возможности системы и реализуется как дополнительный функционал для решения HR-задач, связанных с оценкой и развитием персонала. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Платформа Tikitrik включает три ключевых решения: Service Desk (управление жизненным циклом обращений сотрудников), Asset Management (управление ИТ-активами) и Change Management (управление изменениями в ИТ-ландшафте). Каждое из решений может использоваться как самостоятельно, так и в составе единой экосистемы. Tikitrik масштабируется под задачи различных подразделений и применяется для автоматизации сервисных процессов: от ИТ и HR до задач производственного контура.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

Новый модуль «Матрицы навыков» предназначен для построения и ведения карт оценок и моделей компетенций, привязанных к ролям, должностям или задачам в организации. Он позволяет оценивать текущий уровень развития сотрудников, сопоставлять его с целевыми профилями и использовать полученные данные в кадровом планировании, обучении, развитии внутренней мобильности и распределении ролей в проектах. Решение кастомизируется под потребности конкретной компании и встраивается в уже развернутую платформу Tikitrik. Средний срок внедрения с учетом адаптации под бизнес-процессы заказчика составляет около месяца.

«Tikitrik — это простая и понятная система, подходящая для автоматизации работы с разными типами запросов. Как конструктор, платформа легко масштабируется: дополнительные модули настраиваются под конкретные бизнес-задачи и при этом опираются на надежную архитектуру. В ответ на запросы заказчиков по системной работе с квалификациями и профессиональными навыками сотрудников мы разработали кастомизируемый модуль «Матрицы навыков», который органично встраивается в уже используемый стек Tikitrik», — сказал Артем Хижний, генеральный директор компании «Рикитлаб».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

У 3D-принтеров обнаружились уникальные «отпечатки пальцев», по которым их можно распознать с точностью 98%

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153