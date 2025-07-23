Вышло обновление Tikitrik Asset Management

Компания «Рикитлаб» выпустила обновление решения для управления ИТ-активами Tikitrik Asset Management. Новый релиз включает доработки для повышения прозрачности учета, усиления аналитики и упрощения работы ИТ-службы. Обновлены процессы управления ремонтами, добавлены новые отчеты, инструмент массового редактирования активов и поддержка различных форматов QR- и штрихкодов. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

В управлении ремонтами реализована сквозная фиксация всех этапов обслуживания оборудования. Администраторы могут вносить данные о дефекте, предварительной оценке и действиях подрядчика, а также фактическую стоимость, описание работ и гарантийный статус. Теперь процесс полностью прозрачен: по каждому активу видно, сколько раз он ремонтировался, по каким причинам и с какими затратами — это помогает принимать обоснованные решения, например, о выводе техники из эксплуатации.

Раздел аналитики Tikitrik Asset Management дополнен двумя новыми отчетами. Отчет по контролю остатков использует цветовую индикацию (зеленый, желтый, красный) и автоматические уведомления, сигнализируя о необходимости пополнения или перераспределения ИТ-активов. Это нивелирует риск отсутствия запаса нужных ИТ-активов за счет точного контроля и корректно заданных порогов. Также добавлен отчет по балансу активов с системой фильтров, который помогает отслеживать состояние оборудования в различных разрезах и более точно понимать и планировать изменения по ИТ-активам.

Для ускорения рутинных операций в систему добавлен инструмент массового редактирования данных — «Мастерская». Он позволяет одновременно вносить изменения в карточки большого количества активов, включая сроки гарантии, поддержки, инвентарные номера, организационную принадлежность и другие параметры. Функция востребована в сценариях миграции, реорганизации подразделений, при обновлении данных о закупках, контрольных и информационных полей.

Tikitrik Asset Management также получил расширенную поддержку любых форматов наклеек для маркировки оборудования, включая штрихкоды, QR-коды и индивидуальные шаблоны. Настройка выполняется технической командой «Рикитлаб» с учетом требований заказчика — по формату, содержанию и расположению элементов. Это упрощает инвентаризацию, позволяет унифицировать процесс и маркировать как крупную, так и мелкую технику.

«Обновление уже доступно всем пользователям Tikitrik Asset Management. Все доработки реализованы в рамках нашего стратегического курса — мы последовательно развиваем систему с учетом реальных задач и условий, в которых работают российские компании», — сказал Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».