«Оборонлогистика» — логистическая компания, созданная в 2011 году для расширения транспортного потенциала Минобороны России. Решает задачи в интересах государственных заказчиков и коммерческих организаций, предоставляет спектр складских и логистических услуг, обладает собственным флотом и контейнерным парком.