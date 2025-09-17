Разделы

«Оборонлогистика» перейдет на операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» заключил соглашение с ООО «Оборонлогистика» о предоставлении сервисных лицензий на использование операционной системы «МСВСфера» 9.6. Сотрудничество направлено на обеспечение технологической независимости и безопасной работы ИТ-инфраструктуры предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Инферит ОС».

В рамках соглашения «Инферит ОС» не только предоставит лицензии на ОС «МСВСфера», но и обеспечит полное сервисное сопровождение: регулярные обновления, техническую поддержку и консультации специалистов.

«Оборонлогистика» — логистическая компания, созданная в 2011 г. для расширения транспортного потенциала Минобороны России. Решает задачи в интересах государственных заказчиков и коммерческих организаций, предоставляет складские и логистические услуги, обладает собственным флотом и контейнерным парком.

Проект реализуется в соответствии с общей стратегией импортозамещения и развития отечественных цифровых решений. Внедрение российской ОС «МСВСфера» способствует снижению зависимости от зарубежного программного обеспечения в оборонной, логистической и других отраслях.

«Для нас важно использовать надежные и предсказуемые решения, которые обеспечивают непрерывность бизнес-процессов. ОС “МСВСфера” полностью соответствует нашим требованиям по безопасности и производительности», — сказали представители «Оборонлогистике».

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

ОС «МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса Linux, внесенных в реестр отечественного ПО. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. Есть три редакции «МСВСфера»: для рабочих станций, серверов и хостинг-провайдеров. Это альтернатива зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

«Будущее цифровой инфраструктуры стратегических предприятий — за отечественными разработками, и наше сотрудничество с “Оборонлогистикой” является еще одним шагом в построении отечественной экосистемы», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

