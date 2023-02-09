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«Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве

«Айтеко» и компания «Проект итам2ру» подписали договор о сотрудничестве. «Проект итам2ру» является разработчиком решения A-Tracker для автоматизации процессов управления ИТ-активами (IT Asset Management, ITAM).

Компания «Айтеко» обладает многолетней практикой управления ИТ-активами и внедрения ITAM-систем в заказчиках из различных отраслей. Благодаря партнерскому соглашению «Айтеко» сможет предлагать заказчикам решение A-Tracker в рамках консалтинговых проектов с последующим внедрением силами вендора.

С помощью A-Tracker можно автоматизировать: управление закупками (сбор потребностей, подготовка спецификаций и формирование заказов, отслеживание приобретения); управление портфелем ИТ-активов (процедуры управления жизненным циклом ИТ-активов от принятия к учету до списания, маркировка, инвентарный учет); управление затратами (контроль исполнения бюджета, учет затрат, распределение затрат, совокупная стоимость владения - ТСО); управление ИТ-активами ПО (SAM, управление лицензиями и экземплярами ПО, нормализация данных, контроль лицензионного соответствия); управление договорами (управление жизненным циклом договоров, контроль исполнения и своевременного продления).

«Решение A-Tracker разработано с привлечением российских практикующих консультантов, что позволило реализовать в системе автоматизации множество практических идей. Благодаря партнерству с «Айтеко» мы сможем расширить практику внедрений нашего продукта A-Tracker и продолжить адаптировать его под нужды заказчиков», – сказал Михаил Тобурдановский, управляющий партнер компании «Проект итам2ру».

«Наши специалисты обладают необходимыми знаниями для работы с A-Tracker. Мы рады, что благодаря партнерству с вендором «Проект итам2ру» мы можем предложить нашим заказчикам отечественное решение для автоматизации управления ИТ-активами», — сказала Евгения Чепкова, заместитель директора департамента системных программных решений «Айтеко».

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