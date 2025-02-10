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ITglobal.com и SimpleOne объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений

Международный системный интегратор ITglobal.com и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в корпорацию ITG, расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

ITglobal.com внедряет решения SimpleOne с момента основания компании. Стратегическое сотрудничество в области ITAM позволит интегратору осуществлять поставку продукта, объединение с другими решениями, подготовку сотрудников и техническую поддержку.

SimpleOne ITAM — решение, разработанное в соответствии со стандартом ISO 19770-1, предназначенное для управления аппаратными ИТ-активами на протяжении всего их жизненного цикла. Продукт позволяет автоматизировать учет ресурсов, оптимизировать расходы и обеспечить прозрачность инфраструктуры в крупных организациях.

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«С начала 2024 г. ITglobal.com отметил растущий интерес своих клиентов к управлению ИТ-активами. В связи с этим системный интегратор дополнил свой портфель продуктом SimpleOne ITAM. Сегодня мы видим явные тенденции снижения зависимости от западных продуктов, а также динамичное развитие low-code и no-code платформ: ITSM/ESM решений и систем управления активами в ИТ. Сотрудничество с SimpleOne – закономерный шаг на пути к импортозамещению критически важных компонентов ИТ-инфраструктур наших заказчиков. SimpleOne ITAM поможет компаниям достичь прозрачности в использовании ресурсов, снизить издержки и автоматизировать основные процессы», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com, корпорация ITG.

«ITglobal.com реализует комплексные проекты по построению отказоустойчивой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов, оказывает облачные и сервисные услуги. Расширение масштабов взаимодействия с SimpleOne в части управления ИТ-активами является логичным ответом на рост спроса на данные решения и полностью соответствует выбранной линии стратегического партнерства», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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