ПО для управления ИТ-активами A-Tracker вошло в экосистему «Ред ОС»

Российские разработчики «Проект ИТАМ2РУ» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения A- Tracker с операционной системой «Ред ОС». Решение соответствует требованиям импортозамещения и предназначено для обеспечения процессов физического учета, финансового контроля и контрактных обязательств, связанных с ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

A- Tracker – российский программный продукт, предназначенный для эффективного управления ИТ-активами в организациях. Позволяет перейти от разрозненных источников информации и неактуальных данных к единому информационному пространству и общим правилам работы. A- Tracker зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№4665).

«Ред ОС»– российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).