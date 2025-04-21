SimpleOne ITAM 1.4.0 объединяет дискаверинг и управление активами в единый процесс

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление системы управления ИТ-активами SimpleOne ITAM версии 1.4.0. Основным нововведением стала улучшенная функциональность синхронизации данных между базой данных активов и конфигурационных единиц. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии добавили возможность интеграции с системами автоматического обнаружения конфигурационных единиц или с системами дискаверинга, а также расширили логику связи между управляемыми компонентами конфигурации и активами компании. Эти улучшения позволяют автоматически создавать записи активов на основе обнаруженных в сети устройств с последующей проверкой специалистом, что упрощает первоначальное наполнение базы ИТ-активов и поддержку ее актуальности.

Второе нововведение — гибкое управление номенклатурой ИТ-активов, а также анализ обнаруженных элементов конфигурации и их своевременная связь с активом как с объектом учета ответственности. Преимущество такого подхода — интеллектуальное предотвращение дублирующих записей в базе данных и повышенная точность учета активов благодаря синхронизации с реально используемым оборудованием.

«Новая функциональность SimpleOne ITAM позволяет ускорить внедрение системы управления ИТ-активами, предоставляя более гибкие возможности автоматической регистрации записей активов на основе фактически используемого оборудования, выявленного системами обнаружения. Это обеспечивает более высокую актуальность данных об активах и помогает организациям контролировать оборудование с момента его появления в сети», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Кроме того, в версии 1.4.0 реализована поддержка управления активами в холдинговых структурах, когда оборудование находится в собственности одного юридического лица, но используется другими организациями группы. Это повышает прозрачность распределения оборудования среди компаний-потребителей и позволяет централизовать управление ИТ-ресурсами.