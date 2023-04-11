ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты

Старейшее российское информагентство ТАСС запустило проект по импортозамещению своих ИТ-систем. Сейчас агентство использует зарубежные решения Cisco, VMWare, Microsoft, Eltex и др.

Импортозамещение ИТ в ТАСС

Как выяснил CNews, государственное информационное агентство ТАСС собирается провести импортозамещение своих ИТ-активов. Проект коснется ИТ-мощностей агентства в Москве, в коммерческих ЦОДах, в российских филиалах и в зарубежном представительстве в китайском Пекине.

На данный момент уже определены подрядчики для обследования имеющегося в организации ИТ-ландшафта для дальнейшего формирования «дорожной карты» миграции. Ими стали компании МКДГ и «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит»).

Тендер на предварительные ревизионные работы был объявлен ТАСС 21 марта 2023 г. в формате запроса предложений в электронной форме с начальной ценой договора в 18,6 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 31 марта. Конкуренцию победителям безуспешно пытались составить «Ай-теко» и «Софтлайн».

Сумма коллективного предложения победителей составила 14,9 млн руб. Фронт работ рассчитан на срок до 31 декабря 2023 г. Лидирующая роль в проекте отведена МКДГ. CNews ожидает от компании комментариев относительно того, как распределятся обязанности и финансирование в этом проекте между нею и «Ланитом». В самом «Ланите» уточнить конфигурацию отказались.

Также редакция ожидает пояснений ТАСС по поводу тго, имеется ли уже в организации представление об общей продолжительности и финансовой емкости всего проекта — не только обследования ИТ-ландшафта, но и перехода на российские решения.

Среди целей миграции ТАСС указывает стремление агентства соответствовать указу Президента России Владимира Путина от 1 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ», а также приказу Минцифры от 18 января 2023 г. № 21 «Методические рекомендации по переходу на использование российского ПО…».

Не исключено, что полный отказ от зарубежных ИТ-решений в ТАСС все же не предусмотрен. Во всяком случае в ТЗ на ревизию систем в качестве одной из задач прописано «определение и классификация рисков по дальнейшему использованию иностранных ИТ-активов».

Что предстоит импортозаместить

Из техзадания завершившегося тендера следует, что на данный момент в ТАСС преимущественно используется оборудование сетевой инфраструктуры Cisco и Eltex. В качестве платформ виртуализации задействованы решения VMWare, систем управления конфигурациями рабочих станций —Microsoft System Center Configuration Manager и JAMF Pro. Кроме того, в агентстве используется служба каталогов Microsoft Active Directory.

«Существующая схема управления ИТ-инфраструктурой — централизованная, — отмечается в ТЗ. — Все основные службы и сервисы обслуживаются сотрудниками центрального офиса, офисы филиалов и представительств имеют минимальные административные права».

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Управление большей частью ИТ-активов в ТАСС осуществляется штатными сотрудниками агентства. Задействованы средства удаленного доступа к локальной вычислительной сети.

Число действующих и перспективных сотрудников ТАСС, использующих ИТ-активы, определено как «не более» 2,5 тыс. Число подразделений — в пределах 350. Количество физических серверов — не более 150, виртуальных машин — не более 2100, систем хранения данных — не более 30

Также в ТЗ приводится число устройств сетевой инфраструктуры — не более 200, рабочих станций под управлением MacOS — не более 200, рабочих станций под управлением Windows — не более 1300. Процент рабочих станций под управлением Windows, введенных в домен AD, — не менее 95%, соотношение ОС на серверах (Win/Linux) — примерно 1 к 4.

«Количество и виды информационных систем, устройств печати, компонентов информационной безопасности и иных ИТ-активов не может быть достоверно определено заказчиком, — говорится в ТЗ. — Точное количество должно быть определено Исполнителем по результатам оказания услуг».

Несколько фактов о ТАСС

Агентство пережило не одну смену власти в стране и ведет свою историю еще с царских времен — Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА), первое официальное информационное агентство России начало действовать 1 сентября 1904 г.

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Свое наиболее известное имя агентство получило 10 июля 1925 г., когда постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и Советом народных комиссаров СССР было учреждено Телеграфное агентство Союза Советских Социалистических Республик (ТАСС), которое приняло на себя основные функции Российского телеграфного агентства как центрального информационного органа страны.

Сегодня в агентстве работают почти 2 тыс. сотрудников по всему миру. Региональные информационные центры действуют в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Десятки корпунктов открыты в регионах России. Представительства агентства имеются в 53 странах мира.