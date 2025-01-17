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«Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM

ИТ-интегратор «Систематика» подтвердил свои компетенции по внедрению и сопровождению ITAM и CRM-решений российского разработчика продуктов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию корпорация ITG).

Ранее «Систематика» предлагала решения SimpleOne для автоматизации ИТ и корпоративных процессов (ITSM и ESM), а также управлению разработкой ПО (SDLC). Теперь в портфель интегратора также входят услуги по внедрению и сопровождению комплексного инструмента SimpleOne ITAM для управления ИТ-активами организации и SimpleOne B2B CRM для оптимизации и управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте.

Расширение сотрудничества позволит компании «Систематика» предоставлять инструменты для оптимизации использования ИТ-ресурсов, а также для планирования и реализации маркетинговых кампаний, управления процессами разработки и дистрибуции контента, основываясь на потребностях конкретной организации, масштабах ее ИТ-инфраструктуры и существующих процессах.

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Цифровизация

«SimpleOne — наш давний партнер, сотрудничество с которым началось еще до глобальной перестройки отечественного ИТ-рынка. Благодаря слаженной командной работе нам удалось реализовать масштабные проекты по внедрению систем управления корпоративными услугами в «МТС Банке» и «БКС Мир инвестиций», — сказал Руслан Тукмаков, руководитель центра компетенций систем управления и мониторинга компании «Систематика». — За счет расширения продуктового портфеля наши заказчики смогут получить комплексный подход при автоматизации процессов, бесшовную интеграцию и глубокую связь между всеми бизнес-приложениями вендора».

«Систематика является нашим золотым партнером, на практике показавшим способность реализовать проекты любого масштаба и сложности. Расширение компетенций интегратора по новым продуктам— логичный шаг в развитии нашего многолетнего сотрудничества. Появляются дополнительные возможности для реализации комплексных проектов автоматизации и цифровизации на базе платформы SimpleOne», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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