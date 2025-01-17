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Тукмаков Руслан



17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM 1
24.11.2023 Аналитическая система Optimining повысит конкурентоспособность российского бизнеса 1
03.10.2023 «Систематика» завершила разработку аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий Optimining 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тукмаков Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 2
Шишлов Александр 3 1
Лишневский Александр 4 1
Павлов Александр 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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