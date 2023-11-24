Аналитическая система Optimining повысит конкурентоспособность российского бизнеса

Компания «Систематика» (входит в НКК) завершила разработку российской аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining.

Решение позволяет восстанавливать реальную картину работы процессов на основе цифровых следов в информационных системах и проводить всесторонний анализ процессов для повышения их эффективности и снижения затрат без привлечения дорогостоящих аудиторов и бизнес-аналитиков. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Проект реализован с использованием средств Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». Средства Фонда были направлены на оплату труда разработчиков и тестировщиков, которые реализовали весь функционал системы.

«Многолетний опыт анализа процессов на базе иностранных решений позволил нам сосредоточиться на наиболее востребованной функциональности, а также учесть запросы пользователей к новым функциям и возможностям данного класса решений, что позволило нам в кратчайшие сроки вывести на рынок конкурентоспособный продукт», — сказала аналитик центра компетенций систем управления и мониторинга компании «Систематика» Александра Шишлова.

«Задача Фонда — в условиях усиления санкционного давления и ухода с российского рынка зарубежных вендоров предоставить отечественным разработчикам доступ к инструментам грантового финансирования, которые позволят сверхбыстро заместить зарубежное ПО и вывести на рынок востребованный продукт. По итогу реализации проекта разработан готовый продукт, который позволит отечественному бизнесу полностью отказаться от импортных аналогов», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Благодаря гранту РФРИТ мы смогли привлечь лучших разработчиков, аналитиков, тестировщиков и специалистов по большим данным в группе компаний НКК. Это напрямую повлияло на качество, функциональность и производительность решения. Кроме того, мы включили в Optimining модуль машинного обучения с простым и понятным интерфейсом, который на данный момент позволяет обычным пользователям спрогнозировать результат каждого незавершенного кейса и принять превентивные меры. Данный функционал мы собираемся активно развивать, опираясь на отзывы наших клиентов», — отметил руководитель дирекции по работе с банковскими структурами компании «Систематика» Александр Лишневский.

Optimining может использоваться на крупных предприятиях в высококонкурентных отраслях, с большим количеством разветвленных бизнес-процессов — производство, финансы, логистика, ритейл. Ключевыми отличиями системы Optimining перед российскими и зарубежными аналогами являются: набор инструментов аналитики и встроенных функций для анализа процессов, преднастроенные модели прогнозирования, наличие API (программных интерфейсов) для интеграции с другими информационными системами предприятия.

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему бизнес-коммуникации

С помощью решения Optimining компании могут быстро и без дополнительных затрат получить реальную картину работы своих процессов и провести анализ, начиная от выявления наиболее длительных операций, неоптимальных маршрутов, отклонении от регламентных моделей процессов и заканчивая анализом эффективности работы сотрудников, задействованных в процессе. Добавленная в решение BI-составляющая позволяет пользователям самостоятельно строить различные аналитические представления для повышения качества и многогранности анализа, а также отслеживания состояния процессов в режиме реального времени.

«Мы создали программный продукт, который обогащает бизнес более точной аналитикой и за счет этого позволяет оптимизировать процессы и ресурсы, улучшить качество услуг, ускорить обслуживание клиентов, снизить затраты, а также способствует повышению конкурентоспособности и устойчивости компаний. Система Optimining способна заменить иностранное программное обеспечение аналогичного класса и функционально конкурентна схожим отечественным решениям. Она имеет одно из лучших на рынке соотношений цена/функциональность, что позволит внедрять его не только крупному, но и среднему бизнесу, заинтересованному в оптимизации своих бизнес-процессов», — сказал заместитель руководителя центра компетенций систем управления и мониторинга компании «Систематика» Руслан Тукмаков.

Летом 2023 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Optimining №2023662967 от 16.06.2023. Компания «Систематика» инициировала процесс внесения системы в реестр отечественного ПО, который будет завершен до конца 2023 г.

В настоящее время команда «Систематики» работает над пилотными внедрениями Optimining для ряда заказчиков.