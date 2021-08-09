Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen

В Abbyy автоматизировали управление ИТ-активами на базе платформы Naumen SMP. Проект позволил компании построить централизованную работу с 13 тыс. единиц различных типов активов: оборудованием, комплектующими и лицензиями на ПО, расположенными в офисах Abbyy по всему миру.

Платформа Naumen внедрена как замена различных инструментов учета ИТ-активов в локальных офисах. В новой системе автоматизировано управление полным жизненным циклом активов — от приемки на склад и ввода в эксплуатацию до ремонта и списания. Так, например, специалисты Abbyy могут видеть документы на поставку оборудования, историю его перемещений или вести складской учет вне зависимости от офиса присутствия. Кроме того, автоматизированное решение генерирует и печатает штрих-коды ИТ-активов, контролирует срок действия лицензий и оповещает ответственных лиц при приближении даты его истечения.

«Одним из критериев выбора подрядчика была скорость развертывания системы. Мы отдали предпочтение платформе Naumen SMP — это конструктор, который позволяет просто и быстро настраивать требуемые функции. Мы получили удобный инструмент для контроля и оптимизации затрат, а также для минимизации рисков — как технологических, так и финансовых. Благодаря проекту учет ИТ-активов компании стал прозрачнее, а с мобильным приложением проводить инвентаризацию оборудования теперь проще», — отметил вице-президент по информационным технологиям Abbyy Олег Лекучев.

«Над проектом мы работали совместно с коллегами из Abbyy в течение 2,5 месяцев. Этому способствовали опыт и знания проектной команды, а также гибкость и легкость настройки нашей low code платформы», — сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания Naumen.

В системе ведется учет курсов валют для конвертации стоимостей активов в базовую валюту (USD) с целью единой калькуляции затрат во всех странах присутствия. Система автоматически рассчитывает стоимость рабочих мест, использование лицензий на ПО и контролирует их доступность. Для импорта курсов валют платформа Naumen интегрирована с веб-сервисом XE.com, а для синхронизации оргструктуры компании — с внутренней кадровой системой.

Еще одним преимуществом централизованного управления активами стало формирование отчетов в разрезе офисов, сотрудников или отделов, которые представлены в платформе Naumen в виде информационных панелей (дашбордов).

В планах развития Abbyy — автоматизация процесса планирования закупки ИТ-активов, включая процессы сбора и обработки потребностей в оборудовании и ПО от различных подразделений компании.