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«Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Скайфолл Лабс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу решений SkyV IT Asset Management и SkyV Monitoring с СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и их сертифицированными редакциями (версия 16). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

SkyV IT Asset Management — отечественная масштабируемая платформа для управления жизненным циклом ИКТ-активов и иных типов имущества, поддерживающая автоматизацию процессов от сбора потребностей и технического обслуживания активов до инвентаризации и вывода из эксплуатации. Включает в себя инструменты настройки бизнес-логики, визуализации данных, а также высокопроизводительный слой интеграций с внешними источниками данных.

SkyV Monitoring — универсальная платформа для консолидации и отображения полученных из различных источников данных о состоянии ИТ-услуг и других объектов мониторинга (серверы, СХД, сервисы прикладных систем). В состав решения входит настраиваемый модуль правил генерации событий с учетом шаблонов здоровья различных объектов мониторинга. Производительность и масштабируемость платформы позволяет использовать ее в качестве зонтичной системы, обеспечивающей возможность быстрой адаптации функциональности под бизнес-задачи.

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Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Генеральный директор «Скайфолл Лабс» Мария Бартенева: «При внедрении решений по мониторингу и автоматизации ИТ-процессов возникает постоянно растущий объем разноплановых данных (от показаний датчиков и метрик состояния объектов до различных историй событий). Для эффективной работы с этими данными важным аспектом является использование проверенных инструментов управления базами данных. СУБД Postgres Pro обладает большим набором функций и доработок, что дает нам возможность обеспечивать тот уровень отказоустойчивости систем, который требуют наши заказчики».

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