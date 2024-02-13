«Мегафон» объединяет свои ИТ-активы для усиления разработки телекоммуникационного ПО

«Мегафон» решил объединить несколько компаний, ранее принадлежавших USM холдингу. Оператор намерен создать единый центр ИТ-компетенции на базе «Нэксайн».



Объединение ИТ-активов

Как выяснил CNews, «Мегафон» объединяет свои ИТ-активы в одной компании. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Оператор решил объединить активы и сотрудников компаний-разработчиков ПО «Алгоритм», «Мобильная платформа» и «Шторм Технологии» в структуре «Нэксайн» (принадлежит «Мегафону).

«С прошлого года мы планомерно проводим укрупнение "Нэксайн", нашего главного актива по разработке телекоммуникационного программного обеспечения, через ряд организационных изменений, — рассказал CNews представитель оператора. — Мы приводим структуру компании к более линейному формату для того, чтобы она полностью соответствовала логике бизнес-процессов внутри группы».

«Мегафон» хочет построить единый центр ИТ-компетенции на базе «Нэксайн».

Чем занимается «Нэксайн»

«Нэксайн» разрабатывает ПО для телекома. В конце декабря 2022 года «МегаФон» выкупил 100% компании у USM холдинга (принадлежит Алишеру Усманову). Финансовые стороны сделки не раскрывались.

Фото: Мегафон «Мегафон» объединяет компании в «Нэксайн»

«Нэксайн» была основана в Санкт-Петербурге в 1992 г., до 2018 г. называлась «Петер-Сервис». С 2015 г. компания совместно с «Мегафоном» создавала BSS-платформу. Платформа объединила биллинг всех филиалов оператора для снижения стоимости владения биллинговыми решениями для компании и сроки вывода на рынок новых услуг.

Выручка и деятельность поглощенных компаний

С начала февраля 2024 г. в стадии ликвидации находится ООО «Шторм Технологии». Компания на 100% принадлежит дочке «Мегафона» — АО «Нэксайн». «Шторм Технологии» занимается разработкой решений для специалистов клиентского обслуживания на базе собственной программной платформы и разработкой решения по видеоаналитике.

Выручка «Шторм Технологии» по итогам 2022 г. упала на 39% и составила 299,1 млн руб. при чистой прибыли 32,2 млн руб., следует из базы «Контур.фокус». По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), штат компании в 2022 г. составил 84 человека, что на 50 менее, чем в 2021 г.

В октябре 2020 г. «Мегафон» выкупил 99% долей «Шторм Технологии» у ООО «Форпост» (принадлежит холдингу USM).

Помимо «Шторм Технологии», «Мегафон» присоединяет к «Нэксайн» еще две своих компании — ООО «Алгоритм» и ООО «Мобильная платформа». Первая напрямую принадлежит «Мегафону», а вторая принадлежит оператору через «Нэксайн».

«Алгоритм» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к «Нэксайн» с октября 2023 г. Выручка компании практически не снизилась по сравнению с 2021 г. и по итогам 2022 г. составила 970,3 млн руб. В компании, по данным ФНС, в 2022 г. трудилось всего 35 человек.

«Алгоритм» разрабатывает решения для мобильного маркетинга. Например, с их помощью можно обеспечить адресную доставку сообщений абонентам.

Компания «Мобильная Платформа» также находится в стадии реорганизации в форме присоединения к «Нэксайн» с октября 2023 г. Выручка компании, по данным «Контур.фокуса» по итогам 2022 г. выросла на 125% и достигла 144,6 млн руб. при чистой прибыли 22,6 млн руб. Согласно ФНС, в компании в 2022 г. числилось 27 человек.