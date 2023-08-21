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НТЦ ИТ «Роса» и Naumen стали технологическими партнерами

Российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и группа компаний Naumen заключили стратегическое партнерское соглашение, предусматривающее совместную реализацию проектов в области цифровой трансформации для компаний и органов государственной власти по управлению цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

На первом этапе партнерства компании провели комплексные технические работы по совместимости решений Naumen Service Desk и Naumen Service Desk Pro с операционными системами «Роса «Кобальт» и «Роса «Хром». Подтверждением стабильной работы решений с операционными системами послужила успешная серия испытаний и подписанный двусторонний сертификат.

Партнерство НТЦ ИТ «Роса» и Naumen предоставит компаниям возможность организовать рабочую бизнес-среду и автоматизировать внутренние процессы с использованием современных российских продуктов.

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«Наша задача стать лидером в области разработки инфраструктурного программного обеспечения. Для достижения этой цели мы совершенствуем наши продукты и решения, одновременно развиваем партнерские отношения с другими компаниями и организациями. Мы уверены, что наше сотрудничество с Naumen, российским лидером в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом, позволит нам объединить наши сильные стороны и уникальные технологические решения, чтобы предложить клиентам эффективные инфраструктурные продукты и услуги, которые помогут им достичь своих целей и увеличить эффективность бизнеса», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

«Партнерство Naumen и НТЦ ИТ «Роса» — это шаг в сторону обеспечения российских компаний отечественными инструментами цифровизации бизнеса, причем как в прикладном, так и в системном слое. Цифровая трансформация по-прежнему остается стратегической задачей бизнеса, однако сегодня ее реализация затрудняется необходимостью импортозамещения многих иностранных ИТ-систем. Совместимость решений Naumen для автоматизации процессов с операционными системами НТЦ ИТ «Роса» дает российским компаниям возможность цифровизировать рабочие процессы на надежном отечественном ПО», — отметил Дмитрий Рубин, директор операционного бизнеса Naumen.

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