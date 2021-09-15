Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

Затраты перевозчиков на приобретение беспилотного грузовика составят в среднем 17–18 млн рублей. Это в 2,5 раза выше стоимости обычной грузовой машины.

Откуда такая сумма

Приобретение беспилотного грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоимости нового магистрального тягача, управляемого водителем. Такие расчеты представила CNews компания-грузоперевозчик ПЭК.

Сумма 17-18 млн руб. складывается из двух составляющих. Во-первых, приобретение отечественных грузовиков, адаптированных к возможности установки оборудования для высокоавтоматизированного (беспилотного) движения (KAMAZ-5490 NEO) – 7 млн руб.

Во-вторых, закупка комплекта беспилотного оборудования, его инсталляции на транспортное средство и обслуживание – 10 млн руб.

ПЭК подчеркивает, что в этой сумме не учитывается оплата труда персонала, то есть инженеров, которые устанавливают оборудование, производят его отладку и тест-пилота. По закону в кабине беспилотного грузовика должен находиться тест-пилот, а его заработная плата на 20-30% превышает зарплату обычного водителя.

Беспилотный грузовик обойдется перевозчику в 2,5 раза дороже обычного

Олег Сковородников, директор департамента цифровой трансформации ПЭК, выделяет две основные модели подготовки беспилотных грузовиков к перевозкам. Первая — создать автономное ТС «с нуля», вторая — установить автономное оборудование на грузовики, которые к этому адаптированы. Например, такой грузовик должен быть оснащен бортовым компьютером, который и будет отвечать за беспилотное движение, основываясь на данных сенсоров: камер, радаров и лидаров. Также одно из основных требований — электрический усилитель руля, который может управляться бортовым компьютером. Оборудование для безлидарной технологии, то есть без оптических сенсоров, стоит вдвое дешевле.

Тестирование беспилотника

ПЭК уже тестировал беспилотный грузовик Evocargo на территории логистического хаба в Бутове. Машина перевозила грузы между складами компании в течение месяца. Главное достижение проекта — нулевая аварийность. Но в то же время эксперимент показал, что интенсивное движение на складской площадке мешает беспилотнику развить максимальную скорость. Этот вопрос требует проработки. Как и вопрос взаимодействия беспилотника с разметкой, которую он не всегда распознает из-за осадков.

«Пока в России не существует ни одного беспилотного магистрального тягача, который получил заключение в лаборатории НАМИ для выхода на дороги общего пользования. Но есть ряд перспективных прототипов», — уточнил Олег Сковородников.

Перспективное направление

«Текущая стадия разработки подразумевает очень большие затраты. Этот транспорт не может быть экономически оправданным сейчас, работа обращена в будущее, тогда затраты на беспилотники будут минимальными. Так было и с компьютерами. Никому не могло прийти в голову, что такие дорогостоящие машины будут доступны и необходимы всем.

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В массовом производстве беспилотники будут намного дешевле. Дороже обычного грузовика, но все равно выгоднее: для коммерческих перевозок его можно будет использовать 24/7. В целом стоимость обвеса, так называется электронное оснащение: компьютеры, камеры, радары, может быть сопоставимой со стоимостью обычного грузовика: $50-100 тыс. Это зависит от задач перевозчика и условий эксплуатации, – сообщает CNews Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot, — Кроме того, обычные магистральные грузовики тоже заполняется электроникой все больше, поэтому стоимость обычного автомобиля за последнее время значительно возросла», — добавляет Минкин.

Планы Минтранса

Минтранс ускорил запуск тестирования беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева». Как сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов на Восточном экономическом форуме, эксперимент стартует уже в 2022 г. По расчетам министерства, скорость движения беспилотных грузовиков по магистрали к 2030 г. вырастет на 25% — с 60 км/ч до 75 км/ч.

«Вероятно, на первом этапе эксперимента беспилотные грузовики будут двигаться со скоростью 60 км/ч и смогут пройти трассу М-11 за 10–12 часов. После того, как технология будет отработана, скорость увеличится до 75 км/ч, а время движения по трассе сократится до 8–9 часов. При этом повысится безопасность перевозок, так как автономный грузовик запрограммирован на соблюдение необходимых правил, снижается влияние человеческого фактора на перевозку», — пояснил Олег Сковородников.

Минтранс подготовил заявку на включение беспилотных логистических коридоров в проект «цифровых песочниц». Первый такой коридор — М-11 «Нева», с него стартует эксперимент по беспилотным грузоперевозкам. Среди участников эксперимента автопроизводители, разработчики цифровых систем и сервисов, и грузоперевозчики, включая ПЭК.

В сентябре 2020 г. CNews сообщал о сделке «Яндекса» с его транспортными сервисами. Из «Яндекс.Такси», совместного предприятия с Uber, выделилась компания Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), задачей которой стала разработка беспилотных автомобилей. Yandex сообщил о намерении инвестировать в Yandex SDG $100 млн и выдаче компании конвертируемого заема еще на $50 млн.