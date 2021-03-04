Спецпроекты

«Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон» вошел в состав ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Такое решение принято и соответствующий протокол подписан на общем собрании членов ЦТЛ с участием заместителя министра транспорта России, председателя наблюдательного совета ассоциации Кирилла Богданова.

«Мегафон» совместно с крупнейшими отраслевыми компаниями будет работать над созданием и развитием цифрового транспортного и логистического пространства на территории России, разработкой совместных проектов в области «интернета вещей», «больших данных» и технологий связи для беспилотного транспорта.

Как отметил Кирилл Богданов, межотраслевое взаимодействие на площадке ассоциации, объединившей лидеров цифровой трансформации всех видов транспорта, усилит компетенции ЦТЛ и качество экспертизы проектов.

«Такая синергия позволит традиционным транспортным компаниям использовать передовые практики в области «цифры», находить новые возможности для интеграции и разработки совместных проектов, – подчеркнул замминистра. – Перед нами стоят стратегические задачи – от внедрения электронного документооборота в логистике, повышения мобильности пассажиров и грузов до коммерческого использования беспилотных технологий. Всесторонний взгляд и проведение пилотных проектов с участием широкого круга компаний ускорит их выполнение».

«Мегафон» станет первым участником ассоциации, работающим в сегменте беспроводной связи. Компанию в набсовете ЦТЛ будет представлять генеральный директор Геворк Вермишян. Он отметил, что «Мегафон» развивает масштабную экосистему цифровых продуктов, в том числе уникальных комплексных проектов и решений, готовых ответить на вызовы не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

«Компетенции компании в области аналитики больших данных, видеоаналитики и других современных сервисов позволяют проводить оценки ключевых показателей развития города или региона и на основе этих данных формировать объективную картину потребности территорий в строительстве инфраструктурных объектов, дорог, мостов, развязок. Мы будем рады делиться нашей экспертизой и возможностями в рамках работы ассоциации и тем самым участвовать в формировании будущего облика транспортного комплекса страны», — заключил Геворк Вермишян.

Ранее в этом году членом ЦТЛ стал ФГУП «Росморпорт». По словам заместителя генерального директора предприятия Сергея Симонова, вступление в ассоциацию, позволит консолидировать усилия в области цифровой трансформации бизнес-процессов с ведущими компаниями и участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.

Другие материалы рубрики

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

Что умеет самый мощный и самый новый дрон?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения