«Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

«Мегафон» вошел в состав ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Такое решение принято и соответствующий протокол подписан на общем собрании членов ЦТЛ с участием заместителя министра транспорта России, председателя наблюдательного совета ассоциации Кирилла Богданова.

«Мегафон» совместно с крупнейшими отраслевыми компаниями будет работать над созданием и развитием цифрового транспортного и логистического пространства на территории России, разработкой совместных проектов в области «интернета вещей», «больших данных» и технологий связи для беспилотного транспорта.

Как отметил Кирилл Богданов, межотраслевое взаимодействие на площадке ассоциации, объединившей лидеров цифровой трансформации всех видов транспорта, усилит компетенции ЦТЛ и качество экспертизы проектов.

«Такая синергия позволит традиционным транспортным компаниям использовать передовые практики в области «цифры», находить новые возможности для интеграции и разработки совместных проектов, – подчеркнул замминистра. – Перед нами стоят стратегические задачи – от внедрения электронного документооборота в логистике, повышения мобильности пассажиров и грузов до коммерческого использования беспилотных технологий. Всесторонний взгляд и проведение пилотных проектов с участием широкого круга компаний ускорит их выполнение».

«Мегафон» станет первым участником ассоциации, работающим в сегменте беспроводной связи. Компанию в набсовете ЦТЛ будет представлять генеральный директор Геворк Вермишян. Он отметил, что «Мегафон» развивает масштабную экосистему цифровых продуктов, в том числе уникальных комплексных проектов и решений, готовых ответить на вызовы не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

«Компетенции компании в области аналитики больших данных, видеоаналитики и других современных сервисов позволяют проводить оценки ключевых показателей развития города или региона и на основе этих данных формировать объективную картину потребности территорий в строительстве инфраструктурных объектов, дорог, мостов, развязок. Мы будем рады делиться нашей экспертизой и возможностями в рамках работы ассоциации и тем самым участвовать в формировании будущего облика транспортного комплекса страны», — заключил Геворк Вермишян.

Ранее в этом году членом ЦТЛ стал ФГУП «Росморпорт». По словам заместителя генерального директора предприятия Сергея Симонова, вступление в ассоциацию, позволит консолидировать усилия в области цифровой трансформации бизнес-процессов с ведущими компаниями и участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.