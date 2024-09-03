С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда

Работающая в сфере управления финансовыми активами компания «Солид Менеджмент» подала иск к основному владельцу платежной системы Qiwi Сергею Солонину и членам совет директоров компании. Сумма убытков, которую пытается взыскать истец, составляет 22,4 млрд руб.

Иск к Сергею Солонину и членам совета директоров Qiwi

Компания «Солид Менеджмент», управляющая финансовыми активами, подала в Арбитражный суд Москвы иск к основному владельцу платежной системы Qiwi Сергею Солонину и членам совета директоров компании. Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет 22,4 млрд руб.

Помимо Солонина, ответчиками значатся как топ-менеджеры Qiwi, входящие в совет директоров, так и независимые его члены.

Среди независимых директоров в число ответчиков вошли известный венчурный инвестор, основатель компаний A.Partners и AngelsDeck Алексей Соловьев, директор по стратегическим инициативам фондам SigularityNet (разрабатывает открытые решения в сфере искусственного интеллекта) Алексей Благирев, Алексей Иванов (также является независимым директором «Норильского никеля») и директор по стратегии разработчика приложений AppCapital.vc Лев Кроль.

Среди топ-менеджеров в число ответчиков вошли Алексей Машенков (с начала 2024 г. возглавляет Qiwi), финансовый директор Елена Никонова, бывший гендиректор Qiwi Алексей Протопопов и бывший финансовый директор Елена Никонова (в настоящее время Протопопов и Никонова не входят в совет директоров), Также в числе ответчиков находится еще один член совета директоров - Оксана Сиротина, которая управляет активами семьи Сергея Солонина. Сам Солонин возглавляет совет директоров.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Nasdaq приняла решение прекратить листинг акций платежной системы Qiwi

Суть иска неизвестна. В «Солид Менеджмент» не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Скорее всего, дело связано с последними событиями вокруг Qiwi, и «Солид Менеджмент» пытается взыскать убытки от инвестирования в акции платежной системы.

Продажа российского Qiwi и отзыв лицензии у банка

В начале 2024 г. Qiwi продала свое российское подразделение – АО «Киви». Покупателем выступил Андрей Протопопов, который до того момента был гендиректором Qiwi. Сумма сделки составляет 23,75 млрд руб., но она предполагает рассрочку на четыре года.

Однако вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у Киви-банка, обслуживавшего платежную систему Qiwi.

В банке была введена временная администрация от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), также суд удовлетворил иск о ликвидации «Киви-банке». Следствием этого стало прекращение работы платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi.

У российского «Киви» остались другие активы, но компания вынуждена была начать их распродажу. В частности, факторинговая платформа Rowi была продана «Т-банку» (бывший «Тинькофф»).

Проблемы у международной части Qiwi

У международной компании Qiwi был листинг на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже. В 2022 г. листинг на Nasdaq был приостановлен. В 2023 г. одобирал план реструктуризации бизнеса Qiwi, согласно которому, в случае ухода компании из России, ее листинг должен был быть восстановлен.

Однако летом 2024 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге Qiwi. Также Bank of New York Mellon прекратить исполнение функций депозитария программы ADS (американских депозитарных акций) Qiwi.

Впрочем, сама Qiwi приняла решение переименоваться в Nandug и не оставляет попыток вернуться на Nasdaq. Новым депозитарием ADS компании стала RCS Stock Transfer.